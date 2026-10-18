జపనీస్‌ చెట్టు వేర్ల నూనెతో సుఖనిద్ర!

నిద్రలేమి సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం పెరిగాక ఈ సమస్య మరింత పెరిగింది. అందునా మధ్యవయసు వారిలో.. 40 ఏళ్ల నుంచి 50 ఏళ్ల వయసులోని మహిళల్లో నిద్రలేమి ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఓ స్వాభావిక మార్గం ద్వారా ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చంటున్నారు జపాన్ పరిశోధకులు. ఇందుకు వారు తాజా అధ్యయనాన్ని ఉదాహరణగా చూపుతున్నారు. జపాన్లోని క్యుషు యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు హినోకీ అనే పేరున్న చెట్టు (దీని సైంటిఫిక్ పేరు కేమియేసైపారిస అబ్ట్యూజా) వేర్ల నుంచి తీసిన సువాసన నూనె (ఆరోమాటిక్ ఆయిల్)పై పరిశోధనలు చేశారు.
ఈ నూనె నిద్రలేమి బాధితుల్లో సుఖనిద్రకు తోడ్పడే అవకాశం ఉందని గుర్తించారు. జపనీస్ సైప్రస్గానూ పిలిచే ఈ చెట్టు నూనె తాలూకు సువాసన పీల్చాక తేలికగా నిద్రలోకి జారుకోవడానికి తోడ్పడినట్లు పరిశోధనల్లో తేలిందంటున్నారు. నిద్ర పట్టడంలో ఇబ్బంది పడేవారు లేదా నిద్రలోకి జారుకున్నా పదేపదే మెలకువ వచ్చే వారు ఈ నూనె సువాసనను పీల్చడం వల్ల తేలికగా నిద్రపడుతుందనేది పరిశోధకుల మాట.
పిల్లల్లో ఊబకాయంపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ మార్గదర్శకాలు
ల్లలు, కౌమార దశలోని బాలల్లో ఊబకాయం వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) తొలిసారిగా దీనిపై మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ లెక్కల ప్రకారం 2024 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5–19 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలు, టీనేజర్లలో 17 కోట్ల మంది ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. 1990లో 2 శాతంగా ఉన్న ఊబకాయం వ్యాధి 2024 నాటికి 8 శాతానికి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఊబకాయం ఉన్న పిల్లలు, టీనేజర్లకు క్రమబద్ధమైన ఆహార ప్రణాళిక, వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు పెంపొందించే కార్యక్రమాలు అందించాలని డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించింది.
9 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు బరువు తగ్గించే మందులు, శస్త్రచికిత్సలను డబ్ల్యూహెచ్ఓ సిఫార్సు చేయలేదు. 10–19 ఏళ్ల టీనేజర్లలో జీవనశైలి మార్పులతో కూడిన కార్యక్రమాలు ఆశించిన ఫలితాలనివ్వనప్పుడే కొన్ని మందులను పరిశీలించాలని సూచించింది. తీవ్రమైన ఊబకాయం ఉన్నవారికి నిర్దిష్ట నిబంధనల ప్రకారమే శస్త్రచికిత్సలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని పేర్కొంది. ఊబకాయ చికిత్సతోపాటు చిన్నారులకు పోషకాహారం అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం, వ్యాయామానికి అనువైన వాతావరణం కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవడం కీలకమని తెలిపింది.