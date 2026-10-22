 ‘ఇకపై నేను బ్రిటీష్‌ పౌరుణ్ణి’ : లలిత్‌ మోదీ | Lalit Modi Announces He Is A British Citizen | Sakshi
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‘ఇకపై నేను బ్రిటీష్‌ పౌరుణ్ణి’ : లలిత్‌ మోదీ

Nov 15 2026 2:12 AM | Updated on Nov 15 2026 2:12 AM

Lalit Modi Announces He Is A British Citizen

లండన్‌ : ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్, ఆర్థిక పరమైన వివాదాలతో భారత్ నుంచి విదేశాలకు పారిపోయిన వివాదాస్పద వ్యాపారవేత్త లలిత్ మోదీ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాను ఇప్పుడు అధికారికంగా బ్రిటన్ పౌరుడినయ్యానని ఆయన ప్రకటించారు. తనదైన శైలిలో  గాడ్ సేవ్ ది కింగ్ అంటూ బ్రిటన్ జాతీయ గీతాన్ని జోడించి ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

భారతదేశంలో ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన పలు కేసుల్లో మనీలాండరింగ్,ఇతర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లలిత్ మోదీ.. గత కొంతకాలంగా లండన్‌లోనే తలదాచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా తాను బ్రిటన్ పౌరసత్వాన్ని పొందినట్లు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా ప్రకటించారు.

బ్రిటన్ రాజు చార్లెస్ III కి మద్దతుగా వాడే గాడ్ సేవ్ ది కింగ్ నినాదంతో ఆయన చేసిన ఈ ప్రకటన ప్రస్తుతం వ్యాపార, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. భారతీయ చట్టాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయన ఈ విదేశీ పౌరసత్వాన్ని ఆశ్రయించారనే విమర్శలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.

లలిత్ మోదీ నేపథ్యం 
భారత్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ టోర్నమెంట్‌ను 2008లో ప్రారంభించిన ఘనత లలిత్ మోదీకి దక్కుతుంది. ఆయనే ఐపీఎల్ మొదటి ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించారు. ఐపీఎల్ నిర్వహణలో జరిగిన ఆర్థిక అవకతవకలు, నిధుల గోల్‌మాల్ ఆరోపణలతో పాటు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన తరుణంలో.. ఆయన 2010లో భారతదేశం విడిచిపెట్టి లండన్‌కు పారిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఆయన భారత్‌కు తిరిగి రాలేదు.

భారత్ ప్రభుత్వం ఆయనను వెనక్కి రప్పించడానికి గత కొన్నేళ్లుగా బ్రిటన్ అధికారులతో చట్టపరమైన పోరాటం చేస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆయన బ్రిటన్ పౌరసత్వం పొందడం ఈ కేసులో మరో కీలక పరిణామంగా మారింది.

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