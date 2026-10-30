 శక్తిమంతమైన దేశంగా ఉంటేనే శాంతి: కిమ్ | Kim Jong Un says his goal is superiority in drone warfare | Sakshi
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శక్తిమంతమైన దేశంగా ఉంటేనే శాంతి: కిమ్

Oct 30 2026 5:35 PM | Updated on Oct 30 2026 6:43 PM

Kim Jong Un says his goal is superiority in drone warfare

ఉత్తర కొరియా మరోసారి తన సైనిక శక్తిని ప్రదర్శించింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారంగా రూపొందించిన ఆయుధాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఇందులో భాగంగా 600 మి.మీ. సామర్థ్యం కలిగిన ‘స్నైపర్’ మల్టిపుల్ రాకెట్ లాంచర్‌ను తొలిసారిగా ఆవిష్కరించి, ప్రత్యక్షంగా పరీక్షించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారు.

ఈ రాకెట్ లాంచర్ అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాలను ఛేదించగలదని ఉత్తర కొరియా మీడియా పేర్కొంది. అంతేకాదు ఈ ప్రదర్శనలో ఒకేసారి పది కంటే ఎక్కువ లాంచర్లతో కాల్పులు జరిపారు. డ్రోన్ల ద్వారా క్షిపణులను ప్రయోగించారు. వాటితో పాటు ఆత్మాహుతి డ్రోన్ల దాడులను కూడా ప్రదర్శించారు.

ఈ సందర్భంగా కిమ్ మాట్లాడుతూ.. మారుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఉత్తర కొరియా సైన్యం డ్రోన్ల యుద్ధంలో సంపూర్ణ ఆధిపత్యం సాధించాలని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే సైనిక బలం అవసరమని, శక్తిమంతమైన దేశంగా ఉంటేనే శాంతిని కాపాడుకోగలమని కిమ్‌ స్పష్టం చేశారు.

ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఘర్షణల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉత్తర కొరియా తన సైనిక సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటోంది. మరోవైపు తన దాయాది దేశమైన దక్షిణ కొరియాతో సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల క్షిపణి పరీక్షలు, సరిహద్దు వివాదాలు ఇరు దేశాల మధ్య పరిస్థితిని మరింత తీవ్రంతరం చేశాయి. అయితే ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో చర్చలకు ఆసక్తి వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో కిమ్ తన సైనిక బలాన్ని పెంచుకోవడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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