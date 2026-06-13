అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో, న్యూయార్క్ దక్షిణ జిల్లాకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటార్నీగా జేమ్స్ ఎం. మెక్డొనాల్డ్ను నియమించాలనే తన ఉద్దేశాన్ని ప్రకటించారు. ఈ పదవి అమెరికా న్యాయవ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైనది, ముఖ్యంగా ఆర్థిక నేరాలు, అవినీతి కేసులు, ఫెడరల్ స్థాయి క్రిమినల్ కేసులను నిర్వహించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.
జేమ్స్ మెక్డొనాల్డ్ ఒక అనుభవజ్ఞుడైన న్యాయవాది. ఈయన గతంలో అదే న్యూయార్క్ దక్షిణ జిల్లాలో అసిస్టెంట్ యూఎస్ అటార్నీగా పనిచేశారు. అమెరికా కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ కమిషన్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా సేవలందించారు. ట్రంప్ తన మొదటి పదవీకాలంలో ఆయన ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం సల్లివన్ & క్రోమ్వెల్ న్యాయ సంస్థలో సీనియర్ పార్ట్నర్గా పనిచేస్తున్నారు.
వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయం స్కూల్ ఆఫ్ లా, హార్వర్డ్ కాలేజీలలో చదువుకున్న మెక్డొనాల్డ్ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జాన్ జి. రాబర్ట్స్, జూనియర్ వద్ద లా క్లర్క్గా కూడా పనిచేశారు. కాబట్టి దేశానికి శక్తివంతమైన ఫలితాలు అందించగల సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.