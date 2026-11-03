Oman: భారత నౌకపై దాడి.. భారత నావికుడు మృతి!

ఒమన్: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ సముద్రంలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న భారత నౌకపై గుర్తుతెలియని వైమానిక వస్తువు దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో ఓ భారతీయ నావికుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో 13 మంది సిబ్బంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. నవంబర్ 2న జరిగిన ఈ ఘటనను కేంద్ర నౌకాయాన శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ నవంబర్ 3న వెల్లడించారు.

భారత జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న మోటరైజ్డ్ సెయిలింగ్ వెసెల్ అల్ జుసుఫీపై ఈ దాడి జరిగింది. 14 మంది భారతీయ సిబ్బందితో వెళ్తున్న ఈ నౌక ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో ఉండగా గుర్తుతెలియని వైమానిక వస్తువు తాకింది. దీంతో నౌకలోని సిబ్బంది ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నావికుడిని గుజరాత్‌కు చెందిన గంధర్ నహీమ్ అజీజ్‌గా గుర్తించారు. దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయన చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. మిగిలిన 13 మంది సిబ్బందిని ఒమన్ కోస్ట్‌గార్డ్ సురక్షితంగా రక్షించింది. మృతుడి కుటుంబానికి కేంద్ర మంత్రి సోనోవాల్ సంతాపం తెలిపారు.



⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 2, the Indian MSV AL JUSUFI, carrying 14 Indian seafarers, was struck by an unidentified aerial object while navigating near the coast of Oman. While 13 crew members safely evacuated and were rescued by the Omani Coast Guard, I am deeply saddened to report that one of our seafarers, Gandhar Nahim Ajij from Gujarat, tragically succumbed to his injuries. My heartfelt condolences go out to his family and loved ones during this hour of immense grief. The Ministry and Indian Embassy in Oman are in contact with local authorities to ensure immediate assistance for the 13 survivors and facilitate the swift repatriation of both the surviving crew and mortal remains of our deceased seafarer.

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 3, 2026