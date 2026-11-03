భారత నౌకాదళం మెరుపు ఆపరేషన్.. 20 మందికి విముక్తి!

న్యూఢిల్లీ: అరేబియా సముద్రంలో సముద్రపు దొంగల చేతికి చిక్కిన ఇరాన్కు చెందిన చేపల వేట నౌకను భారత నౌకాదళం సురక్షితంగా విడిపించింది. సుమారు 3,000 కిలోమీటర్లకు పైగా దూరంలో 48 గంటల పాటు సాగిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో నౌకలోని 20 మంది సిబ్బందిని కాపాడింది. నవంబర్ 2న ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా ముగిసింది. భారత నౌకాదళంతో పాటు భారత వైమానిక దళం కూడా ఈ ఆపరేషన్లో సహకరించింది.
48 గంటల పాటు కొనసాగిన ఆపరేషన్
సాయుధ సముద్రపు దొంగలు ఇరాన్కు చెందిన ‘అజిని’ అనే చేపల వేట నౌకను హైజాక్ చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భారత నౌకాదళం రంగంలోకి దిగింది. తొలుత దొంగల చెరలో ఉన్న నౌక ఆచూకీని గుర్తించింది. అనంతరం దానిని అడ్డుకుని, అందులో ఉన్న 20 మంది సిబ్బందిని సురక్షితంగా విడిపించింది. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ 48 గంటల పాటు కొనసాగింది.
వైమానిక దళం సహకారం
ఈ ఆపరేషన్లో భారత వైమానిక దళం కూడా కీలక సహకారం అందించింది. నౌకను గుర్తించడం, అడ్డుకోవడం, సిబ్బందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడంలో రెండు రక్షణ దళాలు సమన్వయంతో పనిచేశాయి. సాయుధ సముద్రపు దొంగల నుంచి సిబ్బందిని కాపాడటంలో నౌకాదళం చూపిన చొరవను రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రశంసించారు.
నౌక ఎక్కడ హైజాక్ అయింది?
అక్టోబర్ 29న ఈ నౌకను ఈశాన్య సోమాలియా తీర ప్రాంతంలో హైజాక్ చేసినట్లు సమాచారం. బందర్ బయ్లా, హఫున్ పట్టణాల మధ్య ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పంట్లాండ్ మారిటైమ్ పోలీస్ ఫోర్స్కు చెందిన ఓ సముద్ర భద్రతా అధికారి ఈ విషయాన్ని అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ (ఏపీ) వార్తా సంస్థకు వెల్లడించారు.
సముద్ర భద్రతకు భారత్ కట్టుబాటు
హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో సముద్ర మార్గాల భద్రతకు భారత్ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. సముద్రపు దొంగల ముప్పు నుంచి నావికులను రక్షించడంతో పాటు స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత సముద్ర వాతావరణాన్ని కొనసాగించేందుకు భారత్ కట్టుబడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. భారత తీర ప్రాంతాలకు దూరంగా కూడా సముద్ర అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం నౌకాదళానికి ఉందని ఈ ఆపరేషన్ మరోసారి చాటింది.
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