 రష్యాకు చేరిన ఐఎన్‌ఎస్‌ సహ్యాద్రి | INS Sahyadri arrives in Russia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్యాకు చేరిన ఐఎన్‌ఎస్‌ సహ్యాద్రి

Oct 12 2026 5:37 AM | Updated on Oct 12 2026 5:37 AM

INS Sahyadri arrives in Russia

సింథియా (విశా­ఖ): స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో భారత నౌకా­ద­ళం నిర్మించిన యు­ద­్ధనౌక ఐఎన్‌ఎస్‌ సహ్యాద్రి రష్యా­లో­ని వ్లాడివోస్టాక్‌ చేరుకుంది. అక్టోబర్‌ 13 నుంచి 18 వరకు జరగనున్న భారత్‌–రష్యా సంయుక్త నౌకాదళ విన్యాసం ఇంద్ర–2026లో ఈ యుద్ధనౌక పాల్గొననుంది. 

ఇరుదేశాల నౌకాదళాలు నౌకాశ్రయంలోనూ, సముద్రంలోనూ పలు సంయుక్త శిక్షణ విన్యాసాలు, వృత్తిపరమైన పరస్పర కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నాయి. భారత్‌ ప్రతిపాదించిన మహాసాగర్‌  దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఈ పర్యటన కొనసాగుతోంది. 2025 డిసెంబరులో జరిగిన 23వ భారత్‌–రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలు, సముద్ర సహకారాన్ని మరింత విస్తరించే దిశగా ఇంద్ర–2026 విన్యాసం కీలకంగా నిలవనుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై తొలిరోజు (ఫొటోలు)
photo 2

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 1
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 2
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 3
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 4
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 5
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Advertisement
 