 గాల్లోనే ఢీకొన్న రెండు హెలికాప్టర్లు.. ఒకరు మృతి! | Two Helicopters Collide in Nepal One Dead | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గాల్లోనే ఢీకొన్న రెండు హెలికాప్టర్లు.. ఒకరు మృతి!

Nov 3 2026 9:59 AM | Updated on Nov 3 2026 10:49 AM

Two Helicopters Collide in Nepal One Dead

కాఠ్మాండు: నేపాల్‌లోని పర్వత ప్రాంతంలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వతం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వైపు వెళ్లే మార్గంలోని సోలుఖుంబు ప్రాంతంలో రెండు హెలికాప్టర్లు ఢీకొన్నాయి. ల్యాండింగ్ అవుతున్న సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఒక విదేశీయుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనతో కలకలం చెలరేగింది.

సోలుఖుంబు హెలిప్యాడ్ వద్ద ప్రమాదం
నేపాల్‌లోని సోలుఖుంబు హెలిప్యాడ్ వద్ద మంగళవారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఫిష్‌టెయిల్ ఎయిర్, డైనాస్టీ ఎయిర్ సంస్థలకు చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు ల్యాండింగ్ అవుతున్న సమయంలో ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. దీంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నేపాల్ పోలీసుల ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం.. మంగళవారం ఉదయం సుమారు 8.11 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రెండు హెలికాప్టర్లు హెలిప్యాడ్ వద్ద దిగేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఢీకొన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
 

ఈ ప్రమాదంలో ఒక విదేశీయుడు మరణించగా, మరో వ్యక్తి గాయపడ్డారు. అయితే మృతుడు, గాయపడిన వ్యక్తికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తిని హెలికాప్టర్‌లో లుక్లాకు తరలించారు. అక్కడ అతడికి చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. రెండు హెలికాప్టర్లు ఒకే సమయంలో ల్యాండింగ్ అవుతున్న క్రమంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం చెబుతోంది. ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నజ్రియా నజీమ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హ్యాట్రిక్ హీరోయిన్ రితిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో అజిత్ 'డేర్‌డెవిల్' సినిమా ఓపెనింగ్ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా ‘సీన్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఒంగోలు తీరం వద్ద 'మురసు' తుపాను అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Massive Explosion At Vizag Oil Refinery 1
Video_icon

విశాఖ ఆయిల్ రిఫైనరీలో భారీ పేలుడు.. భయాందోళనలో స్థానికులు
Cyclone Murasu Disrupts Transport 2
Video_icon

మురసు బీభత్సం.. రైళ్లు.. విమానాలు రద్దు..
Heavy Rain At Counting Centers 3
Video_icon

Vijayawada: వర్షంలోనే కౌంటింగ్..
MLA Balakrishna PA Hulchul In Hindupuram Counting Center 4
Video_icon

హిందూపురం కౌంటింగ్ వద్ద బాలకృష్ణ PA హల్ చల్
AP Municipal Elections Results At Ongole 5
Video_icon

ఒంగోలులో మొదలైన మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్
Advertisement
 