జంట భూకంపాలతో అల్లాడిపోయిన వెనెజువెలాలోని లా గువైరా ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఆకలి కేకల ఆర్తనాదాలు వినిపిస్తున్నాయి. జూన్ 24న సంభవించిన విపత్తు కారణంగా కాటియా లామార్లో ఏడు అంతస్తుల భవనం పేకమేడలా కుప్పకూలింది. ఇక నేషనల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ రోడ్రిగ్జ్ ప్రకారం జంట భూకంపాల్లో కనీసం 2,295 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 11 వేల మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
అయితే పదివేల మంది ఆచూకీ ఇప్పటికీ గల్లంతులోనే ఉంది. ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనా ప్రకారం సుమారు 50,000 మంది ఆచూకీ తెలియకుండా పోగా, దాదాపు 13,000 మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భూకంపం ధాటికి అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైన లా గువైరా నగరంలో, చాలా మంది నివాసితులు ఇప్పుడు ఆహారం, నీటి కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడిన దృశ్యాలు కలచివేస్తున్నాయి.