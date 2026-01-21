ఆల్పెర్టన్: లండన్లోని ఆల్పెర్టన్ ప్రాంతంలో గల వికార్స్ గ్రీన్ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఎనిమిదేళ్ల భారతీయ బాలునికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. నుదుటన తిలకం పెట్టుకుని పాఠశాలకు వెళ్లినందుకు, ఆ బాలుడు మతపరమైన వివక్షను ఎదుర్కొన్నాడు. పాఠశాలలో తమ కుమారునికి ఎదురైన అవమానం కారణంగా బాలుని తల్లిదండ్రులు అతనిని ఆ పాఠశాలకు వెళ్లడాన్ని మాన్పించేశారు.
మీడియాకు అందిన వివరాల ప్రకారం సదరు విద్యార్థి నుదుటన తిలకం ధరించి పాఠశాలకు హాజరు కావడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. పాఠశాల యాజమాన్యం దీనిని తమ డ్రెస్ కోడ్ ఉల్లంఘనగా పరిగణించి, తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాకుండా ఆ తిలకాన్ని వారు ‘స్కిన్ మార్క్’ (చర్మంపై మచ్చ)గా అభివర్ణిస్తూ ఎగతాళి చేశారు. తరువాత ఆ బాలునిపై ప్రత్యేక నిఘా" ఉంచారు. పాఠశాల సిబ్బంది ప్రవర్తనతో భయాందోళనకు గురైన ఆ చిన్నారి, తోటి పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి జంకుతూ ఒంటరిగా ఉండేవాడు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడిని, స్కూల్ గవర్నర్లను నిలదీయగా, వారు తిరిగి హిందూ మత ఆచారాలపై ప్రశ్నించారని బాధిత తల్లిదండ్రులు వాపోయారు. ఈ ఘటనపై బ్రిటన్లో హిందువుల హక్కుల కోసం పోరాడే ‘ఇన్సైట్ యూకే’ (INSIGHT UK) సంస్థ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఆ పాఠశాల చర్యలు ఈక్వాలిటీ యాక్ట్ (సమానత్వ చట్టం)ను ఉల్లంఘించడమేనని ఆరోపిస్తూ, పాఠశాలకు లేఖ రాసింది. గతంలో కూడా ఇదే పాఠశాలలో మతపరమైన వివక్ష కారణంగా ముగ్గురు హిందూ చిన్నారులు స్కూల్ మానేయాల్సి వచ్చిందని ఆ సంస్థ గుర్తు చేసింది.
ఇది కూడా చదవండి: అరుదైన హృద్రోగంతో చిన్నారి మృతి.. ‘కవాసాకి’ లక్షణాలివే..