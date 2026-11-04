జార్జియా: అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి కీలక విజయం లభించింది. జార్జియా రాష్ట్రం నుంచి డెమోక్రటిక్ సెనేటర్ జాన్ ఒస్సాఫ్ (39) మరోసారి ఎన్నికయ్యారు. రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ కాలిన్స్పై విజయం సాధించి రెండోసారి సెనేట్లో అడుగుపెట్టనున్నారు. 2026 మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఒస్సాఫ్ రిపబ్లికన్లకు ప్రధాన లక్ష్యంగా నిలిచారు. 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్కు మద్దతు లభించిన జార్జియాలో డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున తిరిగి ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన ఏకైక సెనేటర్ ఆయనే. అయినప్పటికీ ట్రంప్ విధానాలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ప్రచారం నిర్వహించారు.
ఈ ఎన్నికల్లో ఒస్సాఫ్కు భారీగా విరాళాలు అందాయి. ఆయన ప్రచారానికి ఏకంగా 100 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిధులు సమకూరాయి. ట్రంప్ పాలన, రాజకీయ అవినీతి, ఆర్థిక విధానాలపై విమర్శలు చేస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నారు. దీంతో 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఆయన పోటీ చేసే అవకాశాలపై కూడా చర్చ మొదలైంది. మరోవైపు రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ కాలిన్స్కు ట్రంప్ మద్దతు ప్రకటించారు. అయితే ఆయన ప్రచారం ఆశించిన స్థాయిలో సాగలేదు. నిధుల సమీకరణలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడంతోపాటు జాత్యహంకార ఆరోపణలు, గతంలో సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు, ప్రతినిధుల సభలో పెండింగ్లో ఉన్న నైతిక విచారణ కూడా ఆయనకు ప్రతికూలంగా మారాయి.
కాలిన్స్పై ఒస్సాఫ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ట్రంప్ ఏం చెబితే కాలిన్స్ అదే చేస్తారని, సొంతంగా ఆలోచించే సామర్థ్యం లేదని ఆరోపించారు. దీనికి ప్రతిగా ఒస్సాఫ్ విధానాలు అతివాదంగా ఉన్నాయని, ఆయన ఓటింగ్ విధానంపై ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని కాలిన్స్ విమర్శించారు. 2020లో తొలిసారి ఒస్సాఫ్ సెనేటర్గా ఎన్నికయ్యారు. అదే సమయంలో డెమోక్రటిక్ నేత రాఫెల్ వార్నాక్ కూడా విజయం సాధించారు. జార్జియా నుంచి తొలి యూదు సెనేటర్గా ఒస్సాఫ్, తొలి నల్లజాతి సెనేటర్గా వార్నాక్ చరిత్ర సృష్టించారు. తాజా విజయంతో ఒస్సాఫ్ మరోసారి తన రాజకీయ బలాన్ని నిరూపించుకున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తున్న డెమోక్రాట్లకు ఈ విజయం కీలకంగా మారింది.
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