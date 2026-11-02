అమెరికా రాజకీయాల్లో కలకలం.. షాకిచ్చిన డెమొక్రాట్!

వాషింగ్టన్: అమెరికా రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మిచిగన్ రాష్ట్రంలో సెనేట్ ఎన్నికల వేళ డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన ప్రతినిధి హేలీ స్టీవెన్స్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన సొంత పార్టీ అభ్యర్థి అబ్దుల్ ఎల్-సయీద్కు కాకుండా రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ రోజర్స్కు మద్దతు ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్పై ఎల్-సయీద్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. స్టీవెన్స్ నిర్ణయంపై డెమొక్రటిక్ పార్టీలో తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
చర్చికి వెళ్లి మద్దతు ప్రకటన
ఆదివారం డెట్రాయిట్లోని ఓ చర్చిలో జరిగిన ప్రార్థన కార్యక్రమానికి స్టీవెన్స్ తన కాబోయే భర్త జాసన్ టర్కిష్తో కలిసి హాజరయ్యారు. అక్కడ రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ రోజర్స్, ఆయన భార్య క్రిస్టితో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రోజర్స్కు మద్దతు ప్రకటించారు. తమ పార్టీ అభ్యర్థి తన ప్రచార కార్యక్రమానికి రావద్దని చెప్పారని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్టీవెన్స్ వెల్లడించారు.
ఇజ్రాయెల్ అంశమే విభేదాలకు కారణం
ఇజ్రాయెల్పై ఎల్-సయీద్ చేసిన వ్యాఖ్యలను స్టీవెన్స్ గతంలో పలుమార్లు విమర్శించారు. అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్కు అందించే సైనిక స్థాయిని, పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలతో ముడిపెడుతూ ఓ సంస్థ ప్రచురించిన ప్రకటనను ఖండించాలని ఆమె గత వారం ఎల్-సయీద్ను కోరారు. ఆ ప్రకటనను యూదు వ్యతిరేకంగా ఆమె అభివర్ణించారు. అయితే ఆ ప్రకటనతో తనకు సంబంధం లేదని, దాని అంశాలతో తాను ఏకీభవించడం లేదని ఎల్-సయీద్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రైమరీ ఎన్నికల్లోనూ తీవ్ర పోటీ
ఆగస్టులో జరిగిన డెమొక్రటిక్ ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో స్టీవెన్స్పై ఎల్-సయీద్ స్వల్ప మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. అప్పటినుంచి ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల ఎల్-సయీద్కు ఓటు వేస్తానని స్టీవెన్స్ ప్రకటించినప్పటికీ, తాజాగా రిపబ్లికన్ అభ్యర్థికి మద్దతు తెలపడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
స్టీవెన్స్పై షూమర్ ఆగ్రహం
స్టీవెన్స్ నిర్ణయాన్ని డెమొక్రటిక్ పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. సెనేట్ మైనారిటీ నేత చక్ షూమర్ ఆమె చర్యను పార్టీకి చేసిన ద్రోహంగా అభివర్ణించారు. మిచిగన్ ఎన్నికల్లో డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థి ఎల్-సయీద్కు పార్టీ నేతలంతా మద్దతుగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. స్టీవెన్స్ నిర్ణయంతో ఆమె చిరకాల చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కూడా రాజీనామా చేశారు.
సెనేట్ ఆధిపత్యంపై ప్రభావం?
ప్రస్తుత సెనేటర్ గ్యారీ పీటర్స్ పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో ఆయన స్థానానికి ఎల్-సయీద్, మైక్ రోజర్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. మిచిగన్లో విజయం సాధించడం ద్వారా సెనేట్లో మెజారిటీ సాధించాలని డెమొక్రాట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టీవెన్స్ నిర్ణయం ఎన్నికలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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