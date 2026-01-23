 జాబిల్లి చిరునవ్వితే.. ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో అద్భుతం! | Cosmic smile today: How rare triple conjunction Create Smile in SKY | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జాబిల్లి చిరునవ్వితే.. ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో అద్భుతం!

Jan 23 2026 11:36 AM | Updated on Jan 23 2026 11:59 AM

Cosmic smile today: How rare triple conjunction Create Smile in SKY

ఆకాశంలో అద్భుతం.. చందమామ, శని, నెప్ట్యూన్‌ల అరుదైన కలయిక!. వసంత రాత్రి వెన్నెలలో నక్షత్రాల మధ్య నవ్వు పూస్తే..  జనవరి 23, 2026.. అంటే ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో ఖగోల అద్బుతం కనువిందు చేయనుంది. చంద్రుడు, శని(శాటర్న్‌), వరుడు(నెప్ట్యూన్‌) ఒకే ప్రాంతంలో దగ్గరగా కనిపించనున్నాయి. ఈ త్రిగ్రహ సంయోగం (Triple Conjunction) ఒక మధురానుభూతిని అందించబోతోంది. అదే.. కాస్మిక్‌ స్మైల్‌!.

చంద్రుడు తన అర్థ ఆకారం పెరిగే క్రమంలో ఉండడం వల్ల(waxing crescent) ఉండటం వల్ల.. ఈ త్రిగ్రహ సంయోగం ఆకాశంలో చిరునవ్వు లాంటి ఆకారాన్ని సృష్టించనుంది. చిరునవ్వు షేప్‌లో చంద్రుడు.. ఆపైన రెండు కళ్ల ఆకారంలో శని, వరుణ గ్రహాలు చెరో పక్క కనిపింనుచన్నాయి. అయితే ఇలా ఏర్పడడానికి కారణం ఉంది.

ఖగోళ శాస్త్రంలో కాంజంక్షన్‌ అనేది సాధారణమైన విషయం. రెండు లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ గ్రహాలు ఒకే రేఖాంశంలో.. అదీ దగ్గరగా కనిపించే సంఘటన. అయితే ఇవాళ రాత్రి ఏర్పడబోయేది కాస్త ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి. ఈసారి చంద్రుడు శని కంటే కొన్ని డిగ్రీల ఉత్తరంగా వంగడం.. అదే ప్రాంతంలో నెప్ట్యూన్‌ కూడా కనిపించడం వల్ల ఈ అరుదైన సంయోగం ఏర్పడబోతోంది.

భారత్‌లో చూడొచ్చా?
సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఆకాశంలో పశ్చిమం వైపు ఈ దృశ్యం అత్యంత స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇది కేవలం ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులకే కాకుండా.. ఫోటోగ్రాఫర్లకు, ఖగోళ ప్రేమికులందరికీ ఒక మధుర క్షణమనే చెప్పొచ్చు. అయితే.. చంద్రుడు, శని మన కంటికి సులభంగా కనిపించినప్పటికీ.. నెప్ట్యూన్‌ కాస్త మసకగా ఉండటం వల్ల దాన్ని చూడటానికి టెలిస్కోప్‌ అవసరం పడొచ్చు.

పసుపు వెలుగులో చంద్రుడు చిరునవ్వు, సంధ్యా సమయం పశ్చిమ దిక్కున.. ఆకాశంలో ఆహ్లాదకరం.. కాస్మిక్‌ స్మైల్‌గా మంత్రముగ్ధం చేసే క్షణం..

చంద్రుని నవ్వు (Moon–Saturn–Neptune triple conjunction) చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అలాగని ఇదే మొదటిసారి కాదు. కిందటి ఏడాది జూన్ 19న కూడా ఇలాంటి అరుదైన సంయోగం ఏర్పడి.. ఆకాశంలో “స్మైలీ ఫేస్” లాంటి దృశ్యం కనిపించింది. మళ్లీ ఇవాళ.. ఈ ప్రత్యేక దృశ్యం మనకు దర్శనమివ్వబోతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇది అంతులేని కథలా.. సిట్‌ విచారణ వేళ కేటీఆర్‌ (చిత్రాలు)
photo 2

కన్నడ బ్యూటీ విమలా రామన్ బర్త్‌డే.. క్రేజీ ఫోటోలు చూశారా?
photo 3

శ్రీకాకుళం : రథ సప్తమి వేడుకలు.. అదరహో (ఫొటోలు)

photo 4

కడప : కనుల పండువగా శ్రీరామ మహాశోభాయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 5

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Dairy Chairman SV Jagan Mohan House Arrest 1
Video_icon

నామినేషన్లకు వెళ్లనీయకుండా విజయ డెయిరీ చైర్మన్ హౌస్ అరెస్ట్
Chandrababu Govt Plans Electricity Charges Hike Again In Andhra Pradesh 2
Video_icon

ఏపీ ప్రజలకు బాబు కరెంట్ షాక్.. మళ్లీ బాదుడు!
KTR To Attend SIT Investigation In Phone Tapping Case 3
Video_icon

చిరు నవ్వుతో.. సిట్ విచారణకు కేటీఆర్
KTR Serious Allegations On CM Revanth Reddy Govt 4
Video_icon

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో దండుపాళ్యం ముఠా ఉంది
Cow Got Angry On Tractor Driver Video Viral 5
Video_icon

వామ్మో.. ఈ ఆవు కోపం చూశారా! ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ కే ఝలక్
Advertisement
 