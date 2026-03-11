పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. థాయి వాణిజ్య నౌకపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. దుబాయి నుంచి భారత్ వస్తున్న నౌకపై అటాక్ చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఈ దాడి జరిగింది. నౌకలో మెుత్తం 23 మంది సిబ్బంది ఉండగా ముగ్గురు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. మయూరి బ్యాంకాక్ పేరుతో నౌక ఉంది. ఈ నౌకపై దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే ఈ నౌకలో ఏం సరఫరా జరుగుతుంది. అనే వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
భారత్కు వస్తున్న నౌకపై ఇరాన్ దాడి
Mar 11 2026 7:05 PM | Updated on Mar 11 2026 7:15 PM
