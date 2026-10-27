వాషింగ్టన్: అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ దక్షిణ కరోలినా సెనేట్ పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతున్న రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డార్లిన్ గ్రాహమ్కు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తున్న డెమోక్రాట్ అభ్యర్థి, డాక్టర్ అన్నీ ఆండ్రూస్కు ఇద్దరు మాజీ గవర్నర్లు మద్దతు ప్రకటించారు. మాజీ గవర్నర్లు డేవిడ్ బీస్లీ, జిమ్ హాడ్జెస్ సోమవారం విడుదల చేసిన వీడియోలో ఆండ్రూస్కు తమ మద్దతు తెలిపారు. వీరిలో బీస్లీ గతంలో డెమోక్రాట్గా గవర్నర్గా పనిచేసి, ఆ తర్వాత రిపబ్లికన్గా మారారు. ఆయన తర్వాత గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన హాడ్జెస్ డెమోక్రాట్. అమెరికాలో రాజకీయ విభజన పెరిగిపోతోందని, రాజకీయ నాయకుల మాటలు హద్దులు దాటుతున్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల్లో కోపాన్ని పెంచడం కాకుండా, సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపించడమే నిజమైన నాయకత్వమని బీస్లీ పేర్కొన్నారు.
రిపబ్లికన్ గవర్నర్ల సంఘానికి గతంలో అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన బీస్లీ.. ట్రంప్ నాయకత్వంలో రిపబ్లికన్ పార్టీ అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై ఇటీవల విమర్శలు చేశారు. ప్రస్తుత పార్టీ తాను గతంలో గుర్తించిన పార్టీలా లేదని, దానిని తన పార్టీగా భావించలేకపోతున్నానని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, రిపబ్లికన్లు ఆధిపత్యంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ కొందరు మాజీ నేతలు డెమోక్రాట్ అభ్యర్థులకు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. కాన్సాస్లో ఇద్దరు మాజీ రిపబ్లికన్ గవర్నర్లు, ప్రస్తుత రిపబ్లికన్ సెనేటర్ రోజర్ మార్షల్పై పోటీ చేస్తున్న డెమోక్రాట్ ఆడమ్ హామిల్టన్కు మద్దతు తెలిపారు. టెక్సాస్లో బుష్ కుటుంబానికి చెందిన పలువురు నేతలు డెమోక్రాట్ అభ్యర్థి జేమ్స్ తలారికోకు మద్దతుగా నిలిచారు.
మాజీ గవర్నర్ల మద్దతుతో ఆండ్రూస్కు రాజకీయంగా ఊతం లభించినప్పటికీ, ఆమెకు విజయం సాధించడం అంత సులభం కాదు. దక్షిణ కరోలినాలో ఈ శతాబ్దంలో డెమోక్రాట్లు ఒక్క సెనేట్ స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేదు. రెండేళ్ల క్రితం అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ ఈ రాష్ట్రంలో 17 శాతానికి పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. ఈ ఏడాది రాజకీయ పరిస్థితులు డెమోక్రాట్లకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, స్వతంత్ర ఎన్నికల విశ్లేషణ సంస్థ కుక్ పొలిటికల్ రిపోర్ట్ మాత్రం ఈ సెనేట్ పోరును రిపబ్లికన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న పోటీగా వర్గీకరించింది. దీంతో మాజీ గవర్నర్ల మద్దతు, నిధుల సేకరణలో ఆధిక్యం ఆండ్రూస్కు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇదీ చదవండి: ట్రంప్కు లూలా ఝలక్.. బ్రెజిల్ తీర్పుతో అమెరికా షాక్!