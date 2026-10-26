దీపావళికి ఇంకా రెండు వారాల సమయం ఉంది కానీ అప్పుడే అమెరికాకు ఆ పండుగ వైబ్ వచ్చేసింది. ఈ మేరకు అమెరికా ఫ్లోరిడాలోని ప్రసిద్ధ వాల్ట్ డిస్నీ వరల్డ్ రిసార్ట్ వేదికగా దీపావళి సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. 'జశ్న్ ప్రొడక్షన్స్' నిర్వహించిన ఈ 'దీపావళి డాన్స్ ఫెస్ట్ 2026' వేడుకల్లో భాగంగా ఐకానిక్ సిండ్రెల్లా కోట (Cinderella Castle) ముందర 'మెయిన్ స్ట్రీట్ USA' మార్గంలో ఒక అద్భుతమైన సాంస్కృతిక ప్రదర్శన జరిగింది.
ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఉత్తర అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 25 డాన్స్ స్టూడియోల నుంచి 500 మందికి పైగా దక్షిణాసియా నృత్యకారులు విచ్చేశారు. వారంతా సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి గ్రాండ్ పరేడ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్లో సిండ్రెల్లా కోట నేపథ్యంలో భారత శాస్త్రీయ (Classical) నృత్యం, బాలీవుడ్, ఫ్యూజన్ వంటి వివిధ నృత్యాలతో కళాకారులు అదరగొట్టారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే..డిస్నీ ప్రముఖ కార్టూన్ పాత్రలైన మిక్కీ మౌస్ ఎంబ్రాయిడరీ కుర్తా, అందమైన చీర, నగలతో పక్కా భారత సాంప్రదాయ శైలిలో కనిపించి సందర్శకులను కట్టిపడేశారు. ఈ దీపావళి ఉత్సవాలు కేవలం పరేడ్కే పరిమితం కాలేదు.
ఎప్కాట్ (EPCOT) పార్కులో 'దీపావళి మేళా'తో మొదలై, యానిమల్ కింగ్డమ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు, అలాగే ప్రముఖ ప్రముఖ గాయకుడు 'టెషర్' (Tesher - జలేబీ బేబీ ఫేమ్) లైవ్ కాన్సెర్ట్ తదితరాలన్నీ ఘనంగా జరిగాయి. నిజానికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన డిస్నీ వరల్డ్ వేదికపై మన భారతీయ సంస్కృతి, కళలు, దీపావళి పండుగు వైభవం ఈ స్థాయిలో ప్రదర్శితమవ్వడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన భారతీయులకెంతో గర్వకారణం. కాగా, తదుపరి దీపావళి నృత్యోత్సవం 2027, అక్టోబర్ 21–24 తేదీలలో జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంతో ఐదవ వార్షికోత్సవం జరుపుకోనున్నారు. ఈ వేడుకలో పాల్గొనాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నృత్య స్టూడియోలు, కళాకారులు భాగస్వాములు జవనరి 01, 2027 కల్లా దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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