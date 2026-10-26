ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల ముందు నెతన్యాహు చివరిగా చెప్పిందిదే..

ఇజ్రాయెల్లో మంగళవారం జరగనున్న ఎన్నికలకు ముందు ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఆయన ప్రధాన ప్రత్యర్థి, మాజీ సైనికాధికారి గాడి ఐసెన్కాట్ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు చివరి నిమిషంలో వీడియో సందేశాలు విడుదల చేశారు. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ.. నెతన్యాహు ఇరాన్ ముప్పును ఎదుర్కొంటామని భరోసా ఇస్తూ ఓట్లు కోరగా, ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసేందుకు తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని ఐసెన్కాట్ ఆరోపించారు.
సోవియట్ యూనియన్ నుంచి వలస వచ్చిన ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను ఉద్దేశించి నెతన్యాహు తన సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. దేశంలోని సాంకేతిక రంగం, పరిశ్రమలు, భద్రత, విద్యారంగ అభివృద్ధిలో ఆ వర్గం పోషించిన పాత్రను ఆయన ప్రశంసించారు. మొసాద్ నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్గా మేజర్ జనరల్ రోమన్ గోఫ్మన్ను నియమించడాన్ని వారి ప్రాతినిధ్యానికి, జాతీయ గౌరవానికి నిదర్శనంగా పేర్కొన్నారు. “ఇజ్రాయెల్ సమాజంలోని ప్రతి రంగంలోనూ మిమ్మల్ని కలుస్తుంటాను. సాంకేతిక రంగం, పరిశ్రమలు, భద్రత, విద్యారంగంలో మీరు కనిపిస్తారు” అని నెతన్యాహు తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
అనంతరం లికుడ్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని ఆయన కోరారు. ప్రత్యర్థి అవిగ్డోర్ లీబర్మన్పై విమర్శలు గుప్పిస్తూ.. ఆయన ముస్లిం బ్రదర్హుడ్తో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారని, మన్సూర్ అబ్బాస్కు చెందిన వర్గాలకు పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్మును అందించే ప్రభుత్వంలో భాగమయ్యారని ఆరోపించారు. హమాస్కు మద్దతిచ్చే సంస్థలకు నిధులు వెళ్లాయని కూడా ఆయన విమర్శించారు. అయితే, ఇవి నెతన్యాహు చేసిన ఆరోపణలు.
జుడియా, సమారియా ప్రాంతాల్లో భద్రత కోసం జోర్డాన్ సైన్యాన్ని మోహరించాలన్న లీబర్మన్ ప్రతిపాదన ప్రమాదకరమని నెతన్యాహు వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతును ప్రస్తావిస్తూ, ఆయనతో కలిసి ఇరాన్ ముప్పును పూర్తిగా తొలగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇజ్రాయెల్ భద్రత, భవిష్యత్తు కోసం తమ పార్టీకి ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఐసెన్కాట్ ఏమన్నారు?
మరోవైపు, యషార్ పార్టీ నాయకుడు ఐసెన్కాట్ ఎన్నికలకు ముందు తప్పుడు సమాచార ప్రచారం పెరుగుతోందని హెచ్చరించారు. తన పేరుతో, పార్టీ పేరుతో నకిలీ సందేశాలు, కల్పిత స్వర రికార్డులు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. “ఇజ్రాయెల్కు ఇది అత్యంత కీలకమైన 24 గంటల సమయం” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. పోలింగ్ ముగిసే వరకు నకిలీ వీడియోలు, తప్పుడు ప్రకటనల ద్వారా ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలు జరగవచ్చని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్యలపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీని ఆశ్రయిస్తూ తమ న్యాయ బృందం చర్యలు తీసుకుంటోందని వెల్లడించారు.
ఓటర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సమాచారాన్ని పరిశీలించిన తర్వాతే ఇతరులతో పంచుకోవాలని ఐసెన్కాట్ కోరారు. మార్పును కోరుకునే ప్రజల ఆకాంక్షలను అడ్డుకునేందుకే ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. తమ రాజకీయ భాగస్వాములు విభేదాలు సృష్టించే ప్రయత్నాలకు సహకరించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు నెసెట్లో మొత్తం 120 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన మెజారిటీపై ప్రధాన రాజకీయ కూటముల మధ్య పోటీ నెలకొంది. తాజా ఎన్నికల సర్వేలు ఐసెన్కాట్ పార్టీ ముందంజలో ఉండే అవకాశాన్ని సూచించినప్పటికీ, ఏ కూటమికీ స్పష్టమైన మెజారిటీ దక్కుతుందా లేదా అన్నది అనిశ్చితంగానే ఉంది.
మంగళవారం జరిగే పోలింగ్లో ఓటర్ల స్పందన, ప్రధాన పార్టీలకు లభించే స్థానాలు ఇజ్రాయెల్ తదుపరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును నిర్ణయించనున్నాయి. భద్రత, ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతలు, దేశంలో రాజకీయ మార్పు వంటి అంశాలపై ఓటర్లు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తారన్నది కీలకంగా మారింది.
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מנסים לסכל את השינוי,זה יילך ויחמיר, אני קורא גם לשותפיי, אל תשתפו פעולה בניסיון לפלג בינינו. אנחנו ביממה גורלית למדינת ישראל. מתקפת פייק זדונית מתנהלת נגד ישר! באמצעות הודעות מזויפות בשמי ובשם המפלגה, וניסיונות נוספים להשפיע על הבחירות עוד לפנינו. מנסים לסכל את השינוי שאזרחי ישראל רוצים בו. אני קורא לכולם לגלות ערנות, לבדוק מידע לפני שמשתפים ולדבר עם המשפחה והחברים. לשותפיי, אל תשתפו פעולה עם ניסיונות הפילוג. הצוות המשפטי שלנו פועל מול ועדת הבחירות המרכזית. נעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון לשבש את הבחירות.
— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 26, 2026
פנייה אישית לאחיי ואחיותיי, יוצאי ברית המועצות לשעבר. מצביעים רק מחל! >> https://t.co/Y5RmG8aFT8
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 26, 2026