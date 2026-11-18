వాషింగ్టన్: అమెరికా సహా పలు దేశాల్లో ఆపిల్ సేవలు నిలిచిపోవడంతో వేలాది మంది వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మంగళవారం ఆపిల్కు చెందిన ఐక్లౌడ్, యాప్ స్టోర్, ఆపిల్ పే, ఆపిల్ సపోర్ట్ సేవల్లో సాంకేతిక అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో వినియోగదారులు తమ ఖాతాల్లోకి లాగిన్ కాలేకపోయారు.
సేవల్లో సమస్యలను గుర్తించే డౌన్డిటెక్టర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తొలుత ఆపిల్ పే సేవలకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఆ తర్వాత ఐక్లౌడ్ సేవల్లోనూ సమస్యలు తలెత్తాయి. క్రమంగా యాప్ స్టోర్, ఆపిల్ సపోర్ట్ సహా ఇతర సేవలకూ అంతరాయం విస్తరించింది.
ఆపిల్ బిజినెస్ మేనేజర్, ఆపిల్ మ్యూజిక్, ఆపిల్ స్టోర్, సైన్ ఇన్ విత్ ఆపిల్, ఆపిల్ కార్డ్ వంటి సేవల్లోనూ సమస్యలు నమోదయ్యాయి. ఆపిల్ అధికారిక సపోర్ట్ పేజీ సైతం ఐక్లౌడ్ ఖాతాలు, సైన్ ఇన్ ప్రక్రియతో పాటు యాప్ స్టోర్, ఆపిల్ మ్యూజిక్ సేవల్లో సమస్యలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
పలువురు వినియోగదారులు తమ ఆపిల్ ఖాతాల నుంచి అకస్మాత్తుగా లాగ్ అవుట్ అయ్యామని, తిరిగి లాగిన్ కావడానికి ప్రయత్నించినా సాధ్యం కావడం లేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫిర్యాదు చేశారు. మరికొందరు కొత్త ఐఫోన్ల యాక్టివేషన్లోనూ సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపారు. వెరిఫికేషన్ విఫలమవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ అంతరాయం అమెరికాకే పరిమితం కాలేదు. బ్రెజిల్, గ్రీస్, లాత్వియా దేశాల్లోనూ వినియోగదారులు సమస్యలను తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఆపిల్ పే పనిచేయడం లేదని, ఖాతాలోకి సైన్ ఇన్ కావడం లేదని పలువురు ‘ఎక్స్’లో పోస్టులు పెట్టారు.
గత వారం రోజులుగా ప్రముఖ ఆన్లైన్ సేవలు వరుసగా అంతరాయాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. నవంబర్ 12న మైక్రోసాఫ్ట్ ఔట్లుక్, టీమ్స్ సేవలు 30 గంటలకు పైగా నిలిచిపోయాయి. నవంబర్ 13న అమెరికాలో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా విమాన రాకపోకలు నిలిచిపోయి వేలాది విమానాలపై ప్రభావం పడింది. సోమవారం జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ వ్యవస్థల్లో సమస్యతో పలు అమెరికా బ్యాంకుల ఆన్లైన్ సేవలకూ అంతరాయం ఏర్పడింది. తాజాగా ఆపిల్ సేవలు కూడా నిలిచిపోవడంతో వినియోగదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.