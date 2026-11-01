హైడ్రేటెడ్ ఉండాలంటూ వైద్యులు పదే పదే నొక్కి చెబుతుంటారు. పైగా రోజుకు ఇన్నేసి లీటర్ల నీళ్లు తాగాలని సూచనలు కూడా చేస్తుంటారు. అలాంటిది ప్రపంచ కుబేరుల్లో ఒకడు, అత్యతం విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారుడు అయినా వారెన్ బఫెట్ అస్సలు నీళ్లే తాగరట. ఆయన గత 48 ఏళ్లుగా వాటర్ తాగనే లేదట. అదెలా..నీళ్లు తాగకుండా ఉండటమా..అని ఆశ్చర్యపోకండి. ఆయన హైడ్రేషన్గా ఉంచుకోవడానికి దానికి బదులుగా ఏం తాగేవారో తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు.
బిలియనీర్ హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్ బిల్ అక్మాన్, 'ఈక్విటీ మేట్స్ ఇన్వెస్టింగ్' (Equity Mates Investing) అనే పాడ్కాస్ట్లో ఈ వారెన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఒకసారి ఇరువురు కలిసి భోజనం చేస్తుండగా..వాటర్ తాగుతారా అని అడగగా, వారెన్ సున్నితంగా తిరస్కరించడమే గాక తాను గత ఐదు దశాబ్దాలుగా నీళ్లే ముట్టలేదన్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు అక్మాన్. తనకు కావల్సినంత హైడ్రేషన్ తనకెంతో ఇష్టమైన చెర్రీకోక్తోనే అందుతుందని అన్నారట. ఆ తర్వాత మరోసారి వారెన్ తన ఇంటికి విందుకు రాగానే ముందుగానే ఆయనకెంతో ఇష్టమైన చెర్రీకోక్ని ఏర్పాటు చేశాని అక్మాన్ చెప్పారు.
బ్రిటిష్ రచయిత గ్లెన్ ఆర్నాల్డ్ తన పుస్తకం "ది డీల్స్ ఆఫ్ వారెన్ బఫెట్ వాల్యూమ్ 2: ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ బిలియనీర్" (The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Billionaire)లో, ఈ పెట్టుబడిదారు రోజుకు ఐదు క్యాన్ల కోకాకోలా తాగుతారని పేర్కొన్నారు. అంతకుమందు పెప్సీ తాగేవారట. కానీ పొరుగవారి సూచన మేరకు కోకాకోలాకు మారారట. తన శరీరంలో నాల్గొవంతు కోకాకోలానే ఉంటుందని అన్నారట.
తాను రోజుకి 2,700 కేలరీల ఆహారం తీసుకుంటే..అందులో నాల్గోవంతు కోకాకోలా నుంచే వస్తుందట. తాను కనీసం 12 ఔన్సుల డోసులు తాగుతానని అన్నారట. వారెన్ కుమారుడు హోవార్డు ఆయన్ను పెప్సీ వారెన్" అని పిలిచేవాడని ఆ పుస్తకంలో తెలిపారు. అంతేగాదు 1986 బెర్క్షైర్ హాత్వే వార్షిక సమావేశంలో తాను చాలాఏళ్లపాటు పెప్సీ తాగిన నేను అనూహ్యంగా కోకాకోలా వైపుకి మళ్లాను..తన దృష్టిలో ఇది కంపెనీ అధికారిక సమావేశ పానీయం అని అభివర్ణించారు.
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