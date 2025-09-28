 ప్రతీ హృదయ స్పందనను కాపాడుకుందాం! | Olive Hospital Leads the Charge on World Heart Day | Sakshi
World Heart Day ప్రతి హృదయ స్పందనను కాపాడుకుందాం

Sep 28 2025 4:47 PM | Updated on Sep 28 2025 4:54 PM

Olive Hospital Leads the Charge on World Heart Day

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆలివ్  హాస్పిటల్‌ పిలుపు

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం (world heart day 2025) సందర్భంగా ఆలివ్  హాస్పటల్‌  ప్రజలకు  ప్రత్యేక పిలుపునిచ్చింది. WHO   ప్రపంచ హృదయ నివేదిక 2023 ప్రకారం 2021లో గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో  ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 20.5 మిలియన్ల మంది మరణాలకు కారణమైందనీ, ఇది మొ త్తంమరణాలలో మూడో వంతుగా ఉందనివెల్లడించింది.

ప్రతి హృదయ స్పందనను కాపాడుకోండి. వరల్డ్ హార్ట్ రిపోర్ట్ 2023 ప్రకారం, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు (CVDలు) 2021లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20.5 మిలియన్ల మరణాలకు కారణమయ్యాయని అంచనా వేయబడింది, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే మరణాలలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు. గుండె వ్యాధులు,  గుండె పోటు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయని పేర్కొంది .

“హృదయాన్ని ఉపయోగించు, హృదయాన్ని తెలుసుకో” అనే బ్యానర్ కింద, ఆలివ్ హాస్పిటల్ వ్యక్తులు, సంఘాలు, ప్రభుత్వ వాటాదారులను నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించాలని కోరుతోంది. గుండె సంబంధిత  వ్యాధులపై  పోరాటం, పరిస్థితి ముదరకముందే ప్రారంభం కావాలని పిలుపునిచ్చింది.కేవలం గణాంకాలు మాత్ర మే కాదనీ జాగ్రత్త పరిచే హెచ్చరికలనీ ఆలివ్ హాస్పిటల్‌  డైరెక్టర్డాక్టర్ జాహిద్ ఉలాల్‌ ఖాన్ తెలిపారు . ఈ వ్యాధి ఎక్కడో ఉండని, మన జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు,  ఒత్తిడి,  సంరక్షణకు అందుబాటులో లేకపోవడం రూపంలోనే ఉంటాయన్నారు. ఈ ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా “Use Heart, Know Heart”అనే నినాదంతో ,ఆసుపత్రులు, పౌర సమాజం, ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో తక్షణ చర్యలు తీ సుకోవాలని కోరింది . "ఈ డేటా కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు - ఇది ఒక మేల్కొలుపు పిలుపు. ప్రతి జీవిత దశలో నివారణ మరియు ముందస్తు గుర్తింపును సమగ్రపరచడానికి ఇది మనల్ని ప్రోత్సహించాలి." అని తెలిపింది.

ఆలివ్ హాస్పిటల్ తీవ్రమైన గుండె ఆరోగ్య ఔట్రీచ్ కార్యక్రమాలను ప్రారంభిస్తోంది: ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రిలో ఉచిత సీనింగ్ శిబి రాలు , అవగాహన కార్యక్రమాలు , మొ బౖల్ యూనిట్లు, స్థానిక క్లినిక్‌లతో  భాగస్వామ్యం లాంటి వంటి కార్యకలాపాలను ప్రకటించింది . ప్రజారోగ్య సంస్థలు  ప్రాథమిక హృదయ సంరక్షణ కార్యకలాపాలను వి స్త రించాలని , సీనింగ్ అందరికీ సులభంగా , చవకగా ఉండేలా చూడాలని సూచించింది . గుండెవ్యాధుల భారాన్ని భారాన్ని తగ్గిండచంలో ని యంత్ర ణ చర్యలు , ఆరోగ్యకరమెన  జీవనశైలి  ప్రారంభ దశలో గుర్తింపు
కీలకమని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.జీవనశైలి-మార్పుమద్దతు (పోషకాహారం, వ్యాయామం, ధూమపాన విరమణ) కొనసాగింపును నిర్ధారించాలని ఆసుపత్రి ప్రజారోగ్య అధికారులను కోరుతోంది.

 

