 తాజ్‌మహల్‌ సాక్షిగా, వేదమంత్రాల నడుమ.. ఇటలీ జంట కళ్యాణం..! | How an Italian couples love for India led to a Hindu wedding in Agra | Sakshi
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భారత వధువరులుగా ఇటలీ ప్రేమికులు..వేదమంత్రాల సాక్షిగా ముడిపడిన బంధం

Nov 5 2026 2:25 PM | Updated on Nov 5 2026 3:08 PM

How an Italian couples love for India led to a Hindu wedding in Agra

శాశ్వత ప్రేమకు చిహ్నంగా చూసే తాజ్‌మహల్‌ ఏళ్లుగా లెక్కలేనన్ని ప్రేమ కథలకు సాక్షిగా నిలిచింది. కానీ ఈసారి ఈ ఇటలీ ప్రేమికులకు భారతీయ సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకునేందుకు కారణమైంది. అది కూడా ఆ తాజమహల్‌నే సాక్షిగా చేసుకుని ఒక్కటవ్వడం విశేషం. ఆ విదేశీ జంట పెళ్లితో..మన భారత సంస్కతి, దాని వైభవం, ఆధ్యాత్మిక విలువల గొప్పదనాన్ని మరోసారి ఈ ప్రపంచానికి నొక్కి చెప్పాయి. జస్ట్‌ భారత్‌ పర్యటనలే.. విదేశీయలను అంతలా ఏమార్చి మన ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతివైపు నడించగల మహత్తు ఉందని రుజువు చేసే అద్భుత ఘట్టం ఇది. 

ఆ దంపతులే ఇటలీలోని లిగురియా ప్రాంతానికి చెందిన మాటియో, కాటెరినా చాలా ఏళ్లుగా కలిసి ఉన్నారు. ఈ జంట ఎక్కువగా వివిధ దేశాలు పర్యటిస్తుంటారు. అలా భారత్‌లో పర్యటించి..అక్కడ సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిపై మనసుపారేసుకున్నారు. వాళ్లు భారత్‌లో పర్యటించినప్పుడే..ముఖ్యగా ఆగ్రాలో ప్రేమకు చిహ్నమైన ఆ తాజ్‌మహల్‌ని చూసినప్పుడే..ఇక్కడ భారత సంప్రదాయ పద్ధతిలో పరిణయమాడాలని నిశ్చయించుకున్నారు. 

అయితే ఆ కల ఈ తాజా పర్యటనలోనే సాధ్యపడింది. గతలంలో ఎన్నో సార్లు వచ్చినా కుదరలేదు. ఈసారి ఆ డ్రీమ్‌ నెరవేర్చుకుని అందర్నీ ఆకర్షించారు. ఆ దంపతులు భారత పర్యటనలో హరిద్వార్‌ని సందర్శించి అక్కడి గంగా నదిలో స్నానం చేశారు. ఆ తర్వాత వారణాసికి ప్రయాణించి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ అనుభవాలు భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయల గురించి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడమే గాక..ఇక్కడ సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన ఆచారాలు తమను మరింత కట్టిపడేశాయన్నారు. 

అయితే ఆగ్రా వాళ్లకేమి కాదు. పలుమార్లు భారత పర్యటనలో ఈ నగరాన్ని ఈ స్మారక చిహ్నాన్ని సందర్శించారు. అయితే వారి తాజా పర్యటనలో ఆ స్మారక చిహ్నాన్ని దర్శించడం తోపాటే ఏళ్లుగా అనుకుంటున్న కలను కూడా సాకారం చేసుకున్నారు. అదే హిందూ వివాహ పద్ధతిలో పెట్టి చేసుకోడం. ఈ తాజా పర్యటనలో ఒక హోటల్‌లో బస చేసి ఆ తాజ్‌మహల్‌ని సందర్శించి..దాని వెనుకున్న కథను తెలుసుకున్నాం. దాంతో తమ ప్రేమకథ గుర్తుగా ఈ తాజమహల్‌ ఉన్న ఆగ్రాలోనే సనాతన వివాహ పద్దతిలోనే ఒక్కటవ్వాలని కోరుకున్నారు. 

ఆ విషయాన్ని తమ టూర్‌ కంపెనీకి తెలియజేయగా..వాళ్లు ఒక పండితుడిని ఏర్పాటు చేసి, హిందూ వైవాహిక పద్ధతిలో వేదమంత్రాలు, అగ్నిసాక్షి నడుమ ఘనంగా వివాహం జరిపించారు. అంతేగాదు ఆ పండితుడు ఆ వేదమంత్రాల అర్థాన్ని ఆంగ్ల భాషలో వివరించి మరి తంతు నిర్వహించాడు. ఈ వేడుకలో కేటరీనాతో సింధూరం ధరింప చేయడం, మంగళ సూత్రం కట్టడం వంటి ముఖ్యమైన ఆచారాలు జరిగాయి కూడా. మన సంస్కృతికి, ఆధ్యాత్మికతక ఒక విదేశీ జంట మనసుదోచుకోవడమే కాదు..అనుసరించేలా ఆకట్టుకోవడం అత్యంత విశేషం కదూ..!.
 

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