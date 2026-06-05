 ‘గ్రాండ్‌ఫేర్‌వెల్‌’.. ఆ మాస్టారుకి గురదక్షిణగా ఏకంగా కారు! | Grand farewe headmaster drives home in car gifted by students | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘గ్రాండ్‌ఫేర్‌వెల్‌’.. ఆ మాస్టారుకి గురదక్షిణగా ఏకంగా కారు!

Jun 5 2026 1:10 PM | Updated on Jun 5 2026 1:10 PM

Grand farewe headmaster drives home in car gifted by students

ఎవరైనా ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్‌ అయితే శాలువా కప్పి సన్మానం చేసి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పడం చాలా కామన్‌ అయితే మంచి చెప్పడం కన్నా చేతల్లో చూపించడం అరుదు. అదే చేశారు కేరళలోని కొందరు పూర్వ విద్యార్థులు. కాసరగాడ్‌లోని చెన్మాద్‌ వెస్ట్‌ గవర్నమెంట్‌ అప్పర్‌ ప్రైమరీ స్కూల్‌లో హెడ్మాస్టర్‌గా పని చేసిన పీటీ. బెన్నీ గతవారం రిటైర్‌ అయ్యారు. పూర్వ విద్యార్థులు, స్కూల్‌ ఉపాధ్యాయ బృందంతో పాటు గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఓ కారుని బెన్నీకి బహుమానంగా అందజేశారు.

నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల స్కూల్‌
చెన్మాద్‌ స్కూల్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి 1899లో చెన్మాద్‌ జమాద్‌ కమిటీ కొంత స్థలాన్నిచ్చింది. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. కాని పెరుగుతున్న విద్యార్థులకు అనుగుణంగా సదుపాయాలు, ఉపాధ్యాయులు, ఇతర వసతులు అందుబాటులోకి రాలేదు. పీటీ  బెన్నీ ఎక్కడ పని  చేసినా ఎవరో ఇచ్చే విరాళాల కోసం చూడకుండా తన సొంత ఖర్చులతో స్కూలును బాగు చేసి విద్యార్థులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావర ణాన్ని అందించేవారు. 

ఆయన గురించి తెలిసి 2019లో చెన్మాద్‌ స్కూల్‌కి రప్పించారు. హెడ్మాస్టర్‌గా బెన్నీ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత పాఠశాలను పూర్తిగా మార్చివేశారు. ఆయన ప్రయత్నం చూసి స్థానికులు కూడా తమ వంతు సాయం చేశారు. ఫలితంగా అతి తక్కువ కాలంలోనే తరగతి గదులు పెరిగాయి. 

పాఠశాలకు రెగ్యులర్‌గా 25 మంది ఉపాధ్యాయులను నియమించారు. విద్యార్థుల సంఖ్య 550 నుంచి 850కి పెరిగింది. ప్రముఖ పోగటీ పరీక్షలలో పాఠశాల విద్యార్థులు టాపర్స్‌గా నిలిచారు. నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల పాఠశాల చరిత్రలో ఉత్తమ గురువుగా బెన్నీ పేరు సంపాదించారు. తమ గురువు రిటైర్మెంట్‌ కార్యక్రమాన్ని పాఠశాల విద్యార్థులే కాదు పూర్వ విద్యార్థులతో పాటు మొత్తం గ్రామమంతా పండగలా నిర్వహించి పదమూడు లక్షల విలువైన కారును బహుమతి ఇచ్చి తమ గురు భక్తిని చాటుకున్నారు.  

తమ గురువు రిటైర్మెంట్‌ కార్యక్రమాన్ని పాఠశాల విద్యార్థులే కాదు పూర్వ విద్యార్థులతో పాటు మొత్తం గ్రామమంతా సంబరంలా నిర్వహించి పదమూడు లక్షల విలువైన కారును బహుమతిగా ఇచ్చి తమ గురు భక్తిని చాటుకున్నారు.  

(చదవండి:  ఐదేళ్ల చిన్నారి 'హ్యాపీ స్లీప్'ఆవిష్కరణ..! అనారోగ్యంతో బాధపడే పిల్లలకు..)

# Tag
kerala master car
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

తమన్నా ఇంట్లో లింగభైరవి పుణ్యపూజ (ఫొటోలు)
photo 3

పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : మళ్లీ పలకరించిన వరుణుడు (ఫొటోలు)
photo 5

బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
Rumors on AA23 : Allu Arjun , Lokesh Kanagaraj Movie On Hold 1
Video_icon

ఆగిపోయిన బన్నీ మూవీ కారణం ఇదేనా..?
Peddi Movie Matinee Public Talk Peddi Movie Public Talk 2
Video_icon

మ్యాటినీ తర్వాత పూర్తిగా మారిన పెద్ది రెస్పాన్స్..
Karnataka Minister Ramalinga Reddy Resigns 3
Video_icon

మాట ఇచ్చి తప్పారు.. అందుకే మంత్రి పదవికి రాజీనామా?
Nandu's World Victim Explained Datailed About There Scam 4
Video_icon

ఇప్పుడు మాకు చావే దిక్కు వాళ్ల వల్ల UKలో అడుక్కు తింటూ బతికాం
Gold & Silver Prices Fall Down Stock Market Today 5
Video_icon

పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. కుప్పకూలిన బంగారం
Advertisement
 