 రక్షా బంధన్‌కి అసలైన అర్థం ఈ అక్కా తమ్ముళ్లు.. | An elder sister in Gujarat donated her kidney to save her brothers life | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రక్షా బంధన్‌కి అసలైన అర్థం ఈ అక్కా తమ్ముళ్లు..

Aug 10 2025 2:50 PM | Updated on Aug 10 2025 2:50 PM

An elder sister in Gujarat donated her kidney to save her brothers life

రక్షా బంధన్‌ అనగానే రకరకాల రాఖీలు అన్న లేదా తమ్ముడి చేతికి కట్టి సంబరంగా జరుపుకుంటుంటారు అక్క/చెల్లి. ఇద్దరిలో ఎవ్వరికీ ఏ కష్టం వచ్చినా తోడుంటానని, ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్పే ఈ పండుగ రక్తసంబంధం మైత్రికి, తోబుట్టువుల గొప్పదనానికి ప్రతీక. అలాంటి ఈ సంబరానికి అర్థం పట్టే ఓ కథ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. రక్షా బంధన్‌ అసలైన అర్థం ఇదే కథ అనిపించేలాంటి గాథే ఇది.

గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్‌కి చెందిన 60 ఏళ్ల కిరణ్‌ భాయ్‌ పటేల్‌ రెండు కిడ్నీలుపాడైపోయాయని వైద్యులు చెప్పడంతో అతడి ప్రపంచం ఒక్కసారిగా తలకిందులైపోయింది. భరూచ్‌లోని ఓ ఎరువుల కంపెనీ పనిచేసే ఆయన దాత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అదీగాక సమస్య తీవ్రమై డయాలసిస్‌పై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది ఆయనకు. 

అతడి కుమారుడు, కుమార్తె, భార్య ఆయనను ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలియక తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే కుమార్దె కిడ్నీ దానం చేద్దామని ముందుకొచ్చినా..రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలు దానం చేయలేదని తేల్చారు వైద్యులు. భార్య, కొడుకివి అతడికి మ్యాచ్‌ కాలేదు. ఇంకెలా ఆయన్ను రక్షించుకోవాలో తెలియని ఆందోళనలో సతమతమవుతుండగా ఆయన నలుగురు తోబుట్టువులు కిడ్నీలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. 

మూడవ చెల్లికి పరీక్షల సమయంలో ఒకటే కిడ్నీ ఉందని తెలిసి వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది. మరో చెల్లికి కాలులో పాక్షికంగా వైకల్యం ఉండటంతో ఆమె అనర్హురాలని చెప్పారు వైద్యులు. ఆఖరికి అక్క సుశీలాబెన్‌ కిడ్నీ కిరణ్‌ భాయ్‌కి మ్యాచ్‌ అవ్వడమేగాక ఆమె ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు కూడా. అందుకు ఆమె భర్త, అత్తమామలు కూడా సమ్మతించడం విశేషం. కిరణ్‌ బావ భూపేంద్రభాయ్‌ దగ్గరుండి అతడి సోదరి అని వైద్యపరీక్షలు చూసుకున్నారు. 

అహ్మదాబాద్‌ ప్రభుత్వాస్పత్రిలో కిడ్నీ మార్పిడి జరిగింది. ఆ సర్జరీ జరిగి సరిగ్గా ఇప్పటికీ ఒకటిన్నర సంత్సరాలు. ప్రస్తుతం కిరణ్‌ ఆరోగ్యం మెరుగవ్వడమే గాక హాయిగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు కూడా. ఈ మేరకు సుశీలాబెన్‌ మాట్లాడుతూ..సోదరుడు కష్టంలో ఉంటే ఏ అక్క చూస్తూ ఉండగలదు. కష్టాల్లో, కన్నీళ్లలో మేమున్నాం అంటూ అండగా ఉన్నప్పుడే కథ రక్తసంబంధానికి, తోబుట్టువుల బాంధవ్యానికి అసలైన అర్థం అంటుందామె. ఈ రక్షా బంధన్‌ పండుగను సంబంరంగా జరుపుకోవడమే కాదు..సంకటపరిస్థితుల్లో కూడా ఆ బంధానికి, విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి బాంధవ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలని చెప్పకనే చెబుతోంది ఈ కథ.

(చదవండి:  Plastic Man Of India: ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలతో ఏకంగా తారురోడ్డు కంటే..!)

 

 

# Tag
Gujarat kidney
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Aamir Khan Coolie Pressuring Multiplexes Against War 2 1
Video_icon

ఎన్టీఆర్ పోటీగా అమీర్ బిగ్ ప్లాన్
YSRCP Holds Huge Rally In Vontimitta 2
Video_icon

ఒంటిమిట్టలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Naren Ramanjula Reddy Counter To Chandrababu Over ZPTC By-Elections 3
Video_icon

పులివెందుల రారాజు జగన్.. జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో YSRCPదే విజయం
Chandrababu Govt Conspiracy On Pulivendula ZPTC By-Elections 4
Video_icon

ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్.. పులివెందులలో పోలింగ్ కేంద్రాలపై కూటమి కుట్ర
Heavy Flood Water At Srisailam Reservoir 5
Video_icon

శ్రీశైలం వద్ద కృష్ణమ్మ పరవళ్లు

Advertisement
 