భాగ్యనగరం నలుమూలలా దక్షిణ భారత ఇడ్లీల నుంచి ఉత్తర భారత పరాఠాల వరకు అల్పాహార సంప్రదాయాలను శాసిస్తుంటాయి. అదే క్రమంలో గుజరాత్ వీధుల్లో వర్థిల్లే జిలేబీ–ఫఫ్దా కూడా ఇప్పుడు నగరంలో ఆదరణ పొందుతోంది. జిలేబీ–ఫఫ్దా అనేది నగరంలో ఆదివారం సంప్రదాయంగా స్థిరపడింది. ఇది తీయగా, కారంగా మనం దానిని మళ్లీ రుచి చూడటానికి వారాంతం కోసం వేచి ఉండేలా చేస్తుంది. చక్కెర సిరప్లో ముంచిన బంగారు మురి జిలేబీ నగరవాసులకు చిరపరిచితమే. పర్షియాలో పుట్టిన ఈ వంటకాన్ని అక్కడ జుల్బియా అని పిలుస్తారు.
ఇది పర్షియన్ వ్యాపారుల ద్వారా నగరానికి ప్రయాణించింది. మనం ఇష్టపడే తీపి, డీప్–ఫ్రైడ్, కుంకుమపువ్వుతో నానబెట్టిన రుచికరమైన వంటకంగా పరిణామం చెందింది. మరోవైపు, ఫఫ్దా పూర్తిగా గుజరాతీ వంటకం. పసుపు అజ్వైన్(కరోమ్ గింజలు) టచ్తో గ్రామ్ పిండి నుంచి తయారు చేసిన ఈ క్రంచీ స్ట్రిప్స్ సాధారణంగా పచ్చి బొప్పాయి చట్నీతో వడ్డిస్తారు.
వేయించిన పచ్చి మిరపకాయలు చక్కెర జిలేబీకి మరోవైపు చేరి.. జిలేబీ ఫఫ్దాకు తీపి, స్పైసీ కలగలసిన క్రిస్పీ రుచిని సృష్టిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇది నగరంలో అనేక మందికి ఆదివారపు ఉదయం స్వీకరించే వారపు సంప్రదాయంగా మారింది. అల్పాహారంగా ప్రారంభమై సాంస్కృతిక చిహ్నంగా మారింది.
అబిడ్స్, చిరాగ్ అలీ లేన్లో ఉన్న శ్రీజీ వాటిక(శ్రీజీ స్వీట్హౌస్) ఆదివారాల్లో లైవ్ ఫఫ్దా తయారీకి 1991 నుంచి పేరొందింది. చట్నీ మిరపకాయలతో కాంబోలను అందిస్తోంది.
కోటిలోని శ్రీగుజరాతీ రాంభరోస్ స్వీట్ మార్ట్ 100 సంవత్సరాల పురాతనమైన స్వీట్షాప్ దాని సంప్రదాయ జిలేబీ–ఫఫ్దాను ఆదివారం ఉదయం అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
అబిడ్స్లోని చిరాగ్ అలీ లేన్, శ్రీజలారామ్ నమ్కీన్ ఆదివారం ఉదయం మాత్రమే లభించే తాజా ఫఫ్దాకు ప్రసిద్ధి చెందిన వేడి జిలేబీ వేయించిన పచ్చి మిరపకాయలతో అందిస్తారు. చిన్న కాంబో ధర దాదాపు రూ.100. స్టాక్ త్వరగా అయిపోతుంది కాబట్టి ముందుగానే చేరుకోవాలి.
వాక్–ఇన్ మాత్రమే.. నో డెలివరీ..
కాచిగూడ స్టేషన్ రోడ్లోని పటేల్స్ డిలైట్స్లోనూ ఇది అందుబాటులో ఉంది. గుజరాతీ ఫర్సాన్ థాలీ ఆధ్వర్యంలో ఆన్లైన్ ద్వారా హైదరాబాద్ అంతటా సరఫరా చేస్తుంది. తాజా స్టాక్ సాధారణంగా ఆదివారాల్లో ఉదయం 8:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. జిలేబీ నెయ్యితో మేళవిస్తారు. ఫఫ్దా సన్నగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది.