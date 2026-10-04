 కురుల మెరుపు కోసం... | Easy Ways to Support Healthy Hair Growth | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కురుల మెరుపు కోసం...

Oct 4 2026 1:06 AM | Updated on Oct 4 2026 1:06 AM

Easy Ways to Support Healthy Hair Growth

జుట్టు పొడవుగా ఉండటం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యంగా మెరుస్తూ కనిపించడమూ ముఖ్యమే. అలా ఉండాలంటే ఖరీదైన ఉత్పత్తులను వాడాల్సిన అవసరం లేదు. రోజువారీ జుట్టు సంరక్షణలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు కొబ్బరి నూనెతో తలకు, జుట్టుకు మృదువుగా మసాజ్‌ చేసి, కొద్దిసేపటి తర్వాత తలస్నానం చేయడం వల్ల పొడిబారిన జుట్టుకు తేమ అందుతుంది. 

అలాగే జుట్టు శుభ్రంగా ఉండేందుకు షాంపూ కూడా అవసరమే. షాంపూ చేసిన ప్రతిసారీ కండిషనర్‌ను జుట్టు మధ్య నుంచి చివర్ల వరకు రాయడం మంచిది. తలస్నానం చేసిన వెంటనే జుట్టును గట్టిగా రుద్దడం వల్ల జుట్టు దెబ్బతినొచ్చు. బదులుగా మెత్తని టవల్‌తో మెల్లగా నీటిని పీల్చేలా చేయాలి. అయితే జుట్టు అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బయటి నుంచి చేసే సంరక్షణతో పాటు గుడ్లు, పప్పులు, చేపలు, పెరుగు, గింజలు వంటి ప్రొటీన్‌ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాన్ని కూడా తీసుకుంటూ, రోజూ తగినంత నీరు తాగడం కూడా ముఖ్యం. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)
photo 3

'చంద్రయాన్' సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. టీమిండియాదే గోల్డ్ మెడల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Boyfriend Attack On Girlfriend In Vijayawada City 1
Video_icon

అనుమానంతో ప్రియురాలి గొంతు కోసి అతను కూడా..
Man Jumps From 43rd Floor In Supernova Highrise Apartments Noida 2
Video_icon

43వ అంతస్తు నుంచి వ్యక్తి జంప్.. బాడీ రెండు ముక్కలు
Sharp Fall In Gold Rates Today 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే?
Jr NTR Serious On AI Morphing Video 4
Video_icon

చుట్టమల్లె పాట AI వీడియోపై జూ ఎన్టీఆర్ ఆగ్రహం
Prakash Raj Shocking Comments On CEC Gyanesh Kumar 5
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనం అయిపొయింది.. ఇప్పుడు CEC జ్ఞానేష్ నిమజ్జనం అవ్వాలి
Advertisement
 