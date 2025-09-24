 కిచెన్‌లో ప్లాస్టిక్‌ భూతం: రోజూ ఎన్ని రకాలుగా తింటున్నామో తెలుసా? | Billions of microplastics in our daily meals: Here's how to eat less of them | Sakshi
కిచెన్‌లో ప్లాస్టిక్‌ భూతం: రోజూ ఎన్ని రకాలుగా తింటున్నామో తెలుసా?

Sep 24 2025 1:15 PM | Updated on Sep 24 2025 1:34 PM

Billions of microplastics in our daily meals: Here's how to eat less of them

మనం ప్రతీ రోజూ భోజనం చేస్తున్నాం..  స్నాక్స్‌ తింటున్నాం..కూల్‌ డ్రింక్సో, కొబ్బరి బొండాం నీళ్లో తాగుతున్నాం...అని మాత్రమే అనుకుంటే పొరపాటు.. మనం మైక్రోప్లాస్టిక్స్‌ ( microplastics) అని పేర్కొనే చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్‌ ముక్కలను సైతం తినేస్తున్నాం. ఓ అధ్యయనంలో ఈ ప్లాస్టిక్‌ ముక్కలు మన శరీర వ్యవస్థల ద్వారా సక్రమంగా వెళ్ళడం లేదని తేలింది. అవి  మన శరీరాల లోపల పేరుకుపోతున్నాయని గుర్తించడం జరిగింది. విచిత్రం ఏమిటంటే...

మన శరీరం లోపల  పేరుకుపోతున్న ఈ ప్లాస్టిక్‌ అంతా ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడడం లేదు.నిత్యం మనం ఉపయోగించే కొన్ని రకాల వంట సామాగ్రి ద్వారానే వస్తున్నాయి. మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు శారీరక కాలుష్యానికి  కారణంగా మారాయని గుర్తిస్తున్న  శాస్త్రవేత్తలు అవి కలిగించే ఆరోగ్య ప్రభావాల గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రతి ఏటా  మనం  22 మిలియన్ల మైక్రో, నానోప్లాస్టిక్‌లను పీల్చుకుంటున్నామని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇలా పేరుకుపోతున్న మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు మన శరీరంలో అనేక సమస్యలను కలిగిస్తాయని తేలింది. రక్త నాళాలలో చేరి గుండెపోటు, స్ట్రోక్‌ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలతో ఇవి ముడిపడి ఉన్నాయి. కణజాల వాపు, కణాల మరణం ఊపిరితిత్తుల  కాలేయంపై ప్రభావాలు కూడా గుర్తించారు. మనుషులకు మాత్రమే కాదు జంతువులు సముద్ర జీవులలో, అవి ఆక్సీకరణ  అలాగే క్యాన్సర్‌ను కూడా కలిగిస్తాయనీ, కూడా భావిస్తున్నారు. మరి ఇంతకీ ఈ మైక్రోప్లాస్టిక్స్‌ మన శరీరంలోకి ఎలా చేరుతున్నాయ్‌?

నాన్‌స్టిక్‌ వంట సామాగ్రి
ప్లాస్టిక్‌  నాన్‌స్టిక్‌ వంట సామాగ్రి వంట సమయంలో ఆహారంలోకి మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను విడుదల చేస్తాయని ఒక కొత్త అధ్యయనం కనుగొంది, దీనివల్ల ఈ హానికరమైన కాలుష్య కారకాలకు గురికావడం పెరుగుతుంది. టెఫ్లాన్‌–పూతతో కూడిన వంట సామాగ్రి  మిలియన్ల సంఖ్యలో మైక్రోప్లాస్టిక్‌ కణాలను కలిగి ఉంటుందని ఆస్ట్రేలియన్‌ పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కంటైనర్స్‌...
ప్రస్తుతం హోమ్‌ డెలివరీ సేవలు పెరగడంతో,  ఎప్పుడూ లేనంతగా ప్లాస్టిక్‌ కంటైనర్ల వినియోగం సర్వసాధారణంగా మారింది, కానీ ఈ కంటైనర్లు వేడి చేసినప్పుడు లేదా కడిగినప్పుడు  ఆహారంలో మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను సులభంగా జోడించగలవని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. రెస్టారెంట్లు సాధారణంగా ఉపయోగించే అన్ని రీ యూజ్డ్‌ ప్లాస్టిక్‌ టేక్‌ అవుట్‌ కంటైనర్లు మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను కలిగి ఉన్నాయని ఒక అధ్యయనం కనుగొంది. ప్లాస్టిక్‌ పాత్రలు  ఆహారంలోకి మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను విడుదల చేస్తాయని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి, ముఖ్యంగా వేడి ఆహారాలతో ఉపయోగించినప్పుడు. ఆ ఆహారాన్ని మనం తింటున్నప్పుడు  శరీరపు రక్తప్రవాహంలోకి స్థిరపడే మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను కూడా తింటున్నట్టే అవుతుందట.

టీ బ్యాగ్స్‌...
ఇది ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు, కానీ మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు టీ బ్యాగులలో కూడా దాగి ఉండవచ్చు. టీ తయారీ క్రమంలో,టీ బ్యాగ్‌ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురైనప్పుడు మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను విడుదల చేస్తుంది. దీనికి టీ బ్యాగుల తయారీలో కీలకమైన భాగం అయిన పాలీప్రొఫైలిన్‌ కారణం.  స్పెయి¯Œ లోని అటానమస్‌ యూనివర్శిటీ ఆఫ్‌ బార్సిలోనా పరిశోధకులు ఒక టీ బ్యాగ్‌ మునిగిన ప్రతి మిల్లీమీటర్‌ నీటికి బిలియన్ల మైక్రోప్లాస్టిక్‌  నానోప్లాస్టిక్‌ కణాలు విడుదలవుతాయని కనుగొన్నారు.

సుగంధ ద్రవ్యాలు
ప్రస్తుతం చాలా సుగంధ ద్రవ్యాలు ప్లాస్టిక్‌ ప్యాకేజింగ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నాయి,  ఇటీవలి అధ్యయనంలో  అన్ని ప్లాస్టిక్‌ కంటైనర్లలో మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు ఉన్నాయని కనుగొన్నారు.

ప్లాస్టిక్‌ స్ట్రాలు : ప్లాస్టిక్‌ స్ట్రాలు సైతం  మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు  నానోప్లాస్టిక్‌లను విడుదల చేస్తాయని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి,  ప్రతి సంవత్సరం జలమార్గాలలో ఎనిమిది మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నుల ప్లాస్టిక్‌ సరఫరా అవుతోంది. ఈ స్ట్రాలు  ఇతర ప్లాస్టిక్‌లు నీటిలోకి వచ్చిన తర్వాత, అవి నీటిని మాత్రమే కాకుండా దానిలో కనిపించే   జంతువులను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి.

వాటర్‌ బాటిల్స్‌...డబ్బాలు...
బిస్ఫనోల్‌ ఎ (బిపిఎ) అనే రసాయనం వాటర్‌ బాటిల్స్, ఆహార సరఫరా చేసే డబ్బాల తయారీలో ఉపయోగించే వివాదాస్పద పదార్థం, ఇది తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. నేడు, బిపిఎ రహిత యాక్రిలిక్‌ వంటివి అందుబాటులోకి వచ్చాయి  కానీ అవి కూడా పూర్తి సురక్షితమైనవిగా చెప్పలేం, ఎందుకంటే వాటిలో కూడా మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ తరహా పదార్ధాల  వినియోగాన్ని వీలైనంత తగ్గించుకోవడం మంచిదని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

