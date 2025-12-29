 ప్రపంచంలోనే టాప్‌ 10 న్యూ ఇయర్‌ పార్టీస్‌ ఇవే.. | Best places in the world to celebrate New Year | Sakshi
New Year 2026: పార్టీ అంటే నేషనల్‌ అనుకుంటివా.. ఇంటర్నేషనల్‌!

Dec 29 2025 7:57 PM | Updated on Dec 29 2025 8:02 PM

Best places in the world to celebrate New Year

కొత్త సంవ‌త్స‌ర సంబ‌రాల‌కు ప్ర‌పంచం సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. 2026 నూత‌న ఏడాదిని స్వాగ‌తిస్తూ ఘ‌నంగా వేడుక‌లు చేసుకునేందుకు జ‌న‌మంతా రెడీ అవుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్రపంచంలోనే టాప్‌ 10 న్యూ ఇయర్‌ పార్టీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. 

1. నెంబర్‌ వన్‌ రియో...
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్‌–ఎయిర్‌ నూతన సంవత్సర వేడుకగా కోపకబానా బీచ్‌ వేడుకలతో రియో బీచ్‌ నంబర్‌ 1 స్థానాన్ని పొందింది. బ్రెజిల్‌ దేశపు ఈ ప్రపంచ ప్రసిద్ధ బీచ్‌ కు ఈ వేడుకల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు పోటెత్తుతారు. అద్భుతమైన రీతిలో 12–15 నిమిషాల బాణసంచా ప్రదర్శన, ప్రత్యక్ష కచేరీలు, సాంబా ప్రదర్శనలు రియోలో అర్ధరాత్రిని కూడా కాంతులీనేలా చేస్తాయి. ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గవి సముద్ర తీర ఆచారాలు ఇక్కడి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సంప్రదాయాలలో ఒకటి ఏడు అలలపై దూకే ఆధ్యాత్మిక చర్య, ప్రతి ఒక్కటి రాబోయే సంవత్సరం కోసం ఒక కోరికను సూచిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత, ఆధునికతలను మిళితం చేస్తూ, రియో వేడుక ప్రపంచ ప్రసిద్ధి  పొందింది.

2. ట‘పాస్‌’లతో... సిడ్నీ..
ఆస్ట్రేలియాలోని ప్ర‌ధాన న‌గ‌ర‌మైన‌  సిడ్నీలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన బాణసంచా ప్రదర్శనను వీక్షించడానికి 1.6 మిలియన్లకు పైగా సందర్శకులు హార్బర్‌ వద్ద బారులు తీరుతారు. నగరంలోని డబుల్‌ బాణసంచా ప్రదర్శనలు – కుటుంబాల కోసం రాత్రి 9 గంటల ప్రారంభ ప్రదర్శన  గ్రాండ్‌ మిడ్‌నైట్‌ బాణసంచా  ప్రపంచ ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. హార్బర్‌ క్రూయిజ్‌ల నుంచి లూనా పార్క్‌లోని థీమ్‌–పార్క్‌ పార్టీల వరకు, సిడ్నీ ప్రపంచ స్థాయి నూతన సంవత్సర వేడుకను అందిస్తుంది.

3. వెల్‌డన్‌.. లండన్‌..
లండన్‌ నూతన సంవత్సర వేడుక  సమయానికి లండన్‌ (London) నుంచి బాణసంచా మెరుపుల్ని చూడటానికి థేమ్స్‌ నది వెంబడి 100,000 మందికి పైగా పోగవుతారు. అర్ధరాత్రి దాటి, వేడుక నది క్రూయిజ్‌లు, రూఫ్‌టాప్‌ పార్టీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రదర్శనకారులను కలిగి ఉన్న ఐకానిక్‌ లండన్‌ న్యూ ఇయర్‌ డే పరేడ్‌తో కొనసాగుతుంది.

4. హాయ్‌.. దుబాయ్‌..
ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక నూతన సంవత్సర వేడుకలలో ఒకటిగా దుబాయ్‌ (Dubai) నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది. సింక్రొనైజ్‌ చేయబడిన పైరోటెక్నిక్‌లు, లేజర్‌ ప్రొజెక్షన్‌లు డ్రోన్‌ ప్రదర్శనలకు బుర్జ్‌ ఖలీఫా ఒక పెద్ద వేదికగా మారుతుంది. ఆకర్షణీయమైన రూఫ్‌టాప్‌ పార్టీల నుంచి లగ్జరీ హోటళ్లలో గ్రాండ్‌ డైనింగ్‌ అనుభవాల వరకు, దుబాయ్‌ అత్యాధునిక వినోదాన్ని సాంస్కృతిక సౌరభాలతో మిళితం చేస్తుంది నూతన సంవత్సరానికి విలాసవంతమైన ప్రారంభాన్ని కోరుకునే పర్యాటకులకు ఇది మొదటి ఎంపికగా మారింది.

5. ప్యార్‌ హుషార్‌.. పారిస్‌
యూరప్‌లోని అత్యంత సొగసైన నూతన సంవత్సర గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఫ్రాన్స్‌లోని పారిస్‌ (Paris) ప్రకాశిస్తూనే ఉంది. లైటింగ్‌ డిస్‌ప్లేలు, అద్భుతమైన విందులు  నదీతీర ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి దాదాపు పది లక్షల మంది సందర్శకులు చాంప్స్‌–ఎలిసీస్, ఐఫిల్‌ టవర్‌  సీన్‌ చుట్టూ గుమిగూడతారు. ఫ్రెంచ్‌ సంప్రదాయమైన రెవిల్లాన్‌ విందులు – షాంపైన్‌ పొంగులు, క్లాసిక్‌ ఫ్రెంచ్‌ విందులు ఇక్కడి  వేడుకకు గొప్ప  వైభవాన్ని జోడిస్తాయి.

6. న్యూయార్క్‌.. ఓ బెంచ్‌  మార్క్‌..
ఈ జాబితాలో అమెరికా నగరం న్యూయార్క్‌ (New York)  ఆరవ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ  టైమ్స్‌ స్క్వేర్‌ బాల్‌ డ్రాప్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా టీవీక్షణ పొందిన నూతన సంవత్సర కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. కచేరీలు, ఐకానిక్‌ వాటర్‌ఫోర్డ్‌ క్రిస్టల్‌ బాల్‌ అవరోహణ కోసం పది లక్షలకు పైగా సందర్శకులు స్క్వేర్‌ను చుట్టుముడతారు. సెంట్రల్‌ పార్క్‌ న్యూయార్క్‌ హార్బర్‌ అంతటా బాణసంచా వేడుకలు సందడి చేస్తాయి, రూఫ్‌టాప్‌ పార్టీల నుండి జాజ్‌ క్లబ్‌ల వరకు ప్రతీ ఒక్కరి అభిరుచినీ సంతృప్తి పరిచే ఈవెంట్స్‌ ఉంటాయి.

7. ‘బాత్‌’ బెస్ట్‌.. బుడాపెస్ట్‌..
హంగేరీ దేశంలోని ప్రధాన నగరమైన బుడాపెస్ట్‌ లో తనకే ప్రత్యేకమైన థర్మల్‌ బాత్‌ పార్టీలు ఓ హైలెట్‌. అలాగే ప్రకాశవంతమైన డానుబే నది క్రూయిజ్‌లు వీధి ఉత్సవాలతో నూతన సంవత్సరపు రోజున ఈ నగరం చరిత్ర, నైట్‌ లైఫ్, వెల్నెస్‌ను మిళితం చేస్తుంది. బార్‌ల నుంచి స్పా రేవ్‌ల వరకు, బుడాపెస్ట్‌ ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్సాహభరితమైన వేడుకను అందిస్తుంది, ఇది పర్యాటకులు తన దగ్గరకు ప్రతి సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేలా చేస్తుంది.

8. కల్చరల్‌ మార్గ్‌.. ఎడిన్‌ బర్గ్‌..
ఎడిన్‌బర్గ్‌లోని హాగ్‌మనే ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ నూతన సంవత్సర వేడుకలలో ఒకటి, మండే టార్చ్‌లైట్‌ ఊరేగింపు, సీలిడ్‌ నృత్యం, సాంప్రదాయ స్కాటిష్‌ సంగీతం ఎడిన్‌బర్గ్‌ కోటపై అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనలకు ఈ నగరం ప్రసిద్ధి చెందింది. సంస్కృతి, శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాలతో జరిగే ఈ మూడు రోజుల పండుగ మొత్తం నగరాన్ని సందడిగా మారుస్తుంది. ఇక్కడ వారసత్వం, సమాజం పండుగ స్ఫూర్తి ప్రధానంగా కలబోసి ఉంటాయి.

9. భళా.. బాలి
ఇండోనేసియాలోని బాలి ఉష్ణమండల సౌందర్యం విద్యుదీకరణ శక్తిని మేళవిస్తూ నూతన సంవత్సర వేడుకను అందిస్తుంది. బీచ్‌ పార్టీలు, నియాన్‌–లైట్‌ క్లబ్‌లు, ఆధ్యాత్మిక ఆలయ ఆచారాలు తాటి చెట్ల నీడన బాణసంచా కాల్చడం వంటివి ఆకట్టుకుంటాయి. ఉలువాటులోని కొండ అంచున ఉన్న క్లబ్‌లో నృత్యం చేస్తున్నా లేదా ప్రశాంతమైన వేడుకలో పాల్గొంటున్నా, బాలి మరపురాని రాత్రి జీవితం ప్రపంచవ్యాప్త ఎంపికగా నిలిచింది.

10. రొమాంటిక్‌గా ఉన్నా.. వియన్నా..
ఆస్ట్రియా దేశంలోని వియన్నా(Vienna) రొమాంటిక్‌ పర్యాటకులకు చిరునామాగా నిలుస్తుంది. అక్కడ ప్రసిద్ధ నూతన సంవత్సర వేడుకలో నగరాన్ని శాస్త్రీయ కచేరీలు, పండుగ మార్కెట్లు, ఉల్లాసమైన డ్యాన్స్‌ ఫ్లోర్స్, గ్రాండ్‌ బాల్‌రూమ్‌ పార్టీలతో ఈ నగరం జోష్‌ నింపుతుంది. యూరోపియన్‌ సంస్కృతి, రొమాన్స్, గ్లామర్‌ కోరుకునే పర్యాటకుల ఎంపిక ఇది.

