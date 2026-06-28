 చేతిరాత బాగోలేదని నవ్వితే.. పప్పులో కాలేసినట్లే! | Bad Handwriting Science Says You Might Be Smarter Than You Think | Sakshi
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చేతిరాత బాగోలేదని నవ్వితే.. పప్పులో కాలేసినట్లే!

Jun 28 2026 7:09 AM | Updated on Jun 28 2026 7:17 AM

Bad Handwriting Science Says You Might Be Smarter Than You Think
  • బ్యాడ్ హ్యాండ్‌రైటింగ్ ఉన్నవారిని హేళన చేస్తున్నారా? 
  • సైన్స్ ఏం చెబుతోందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు
  • అందమైన చేతిరాత లేకపోతే బద్దకస్తులా? 
  • మీ అంచనా తప్పు అని నిరూపిస్తున్న సైకాలజీ
  • డాక్టర్లు, కొందరు స్టూడెంట్స్ చేతిరాతలు ఎందుకు అర్థం కావు? 
  • అసలు నిజం బయటపెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు

మీ చుట్టుపక్కల వారిలో లేదా మీ స్నేహితుల్లో ఎవరిదైనా హ్యాండ్‌రైటింగ్ దారుణంగా ఉంటే.. వారిని చూసి నవ్వుకున్నారా? వారు చాలా బద్ధకస్తులని, నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారని ముద్ర వేశారా? అయితే ఆగండి! మీరు పూర్తిగా పప్పులో కాలేసినట్లే. ఎందుకంటే సైకాలజీ (మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం) ప్రకారం, పిచ్చి గీతల్లా ఉండే ఆ చెత్త రాత వెనుక ఒక అద్భుతమైన సైన్స్ దాగుంది. అందమైన అక్షరాలు లేనంత మాత్రాన వారు చదువులో వెనుకబడినట్లు కాదని, నిజానికి వారి మేధోశక్తి చాలా వేగంగా పనిచేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

అలర్ట్ మోడ్‌లో మెదడు
క్లాస్‌రూమ్‌లో నోట్స్ రాసే విద్యార్థి అయినా, హాస్పిటల్‌లో ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసే డాక్టర్ అయినా.. వారు రాసే సమయంలో వారి మెదడు అత్యంత చురుగ్గా, అంటే అలర్ట్ మోడ్‌లో ఉంటుంది. ఏ ఒక్క ముఖ్యమైన పాయింట్ కూడా మిస్ కాకూడదనే ఆలోచనతో మెదడు వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఆ సమయంలో అందంగా రాయడం కంటే, సమాచారాన్ని భద్రపరచడమే మెదడు లక్ష్యంగా మారుతుంది. మెదడు ఎప్పుడైతే అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉంటుందో, అప్పుడు చేతి కండరాల కంటే ఆలోచనల వేగమే పైచేయి సాధిస్తుంది.

వేగం పెరిగితే రాత మారుతుంది
సాధారణంగా మనం ఏదైనా పనిని విపరీతమైన వేగంతో చేసినప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు దొర్లడం సహజం. రాసేటప్పుడు కూడా ఇదే జరుగుతుంది. ఆలోచనల వేగాన్ని అందుకోవాలనే తపనలో చేతులు చాలా వేగంగా కదులుతాయి. ఆ హడావిడిలో ప్రతి అక్షరాన్ని స్పష్టంగా, ముత్యాల్లా తీర్చిదిద్దడం కుదరదు. ఫలితంగా రాత కాస్త గజిబిజిగా మారుతుంది. శాస్త్రీయ దృక్కోణంలో చూస్తే, ఆలోచనలు ప్రవహించే వేగంతో పోలిస్తే చేతి వేగం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అక్షరాల అమరిక దెబ్బతింటుంది.

డాక్టర్ల రాతలో అసలు రహస్యం
టీచర్ చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని త్వరగా నోట్ చేసుకోవాలని స్టూడెంట్స్ ప్రయత్నిస్తారు. క్లాస్ రూమ్‌లో పాఠం మిస్ అవ్వకూడదనే తపన వారిని వేగంగా రాయమని పురికొల్పుతుంది. అలాగే, డాక్టర్లు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మంది రోగులను చూస్తూ ప్రిస్క్రిప్షన్లు, వైద్య నివేదికలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వారి దృష్టి అందమైన అక్షరాలపై కాకుండా, సరైన సమాచారాన్ని వేగంగా నమోదు చేయడం పైనే ఉంటుంది. అందుకే వారి రైటింగ్ చదవడం కష్టంగా మారుతుంది తప్ప, వారు కావాలని అలా రాయరు.

మెదడు చేసే మల్టీటాస్కింగ్
ఒక వ్యక్తి ఒకే సమయంలో ఇతరులు చెప్పేది వింటూ, దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, ఆలోచిస్తూ.. అదే టైమ్‌లో రాస్తున్నప్పుడు మెదడుపై విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది. దీన్నే ‘మల్టీటాస్కింగ్’ అంటారు. ఇలాంటి అత్యంత సంక్లిష్టమైన సందర్భాలలో బ్రెయిన్ అందమైన రాతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, కేవలం ముఖ్యమైన విషయాలను రికార్డు చేయడం పైనే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. దీనివల్ల అక్షరాలు ఒంకరటింకరగా పడతాయి.

జడ్జ్ చేయడం ఇకనైనా ఆపండి
ఎవరిదైనా హ్యాండ్‌రైటింగ్ బాగోలేనంత మాత్రాన వారు తెలివితక్కువ వారని, బద్ధకస్తులని లేదా బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉంటారని అనుకోవడం ముమ్మాటికీ పొరపాటేనని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అది కేవలం ఆ సమయంలో వారు అత్యంత వేగంగా, అత్యవసరంగా సమాచారాన్ని రాసుకోవడం వల్ల జరిగిన మార్పు మాత్రమే. సమాజంలో చాలా మంది చేతిరాతను బట్టి మనుషుల గుణగణాలను తప్పుగా అంచనా వేస్తుంటారు, కానీ సైన్స్ ప్రకారం చేతిరాతకు, వ్యక్తిత్వ లోపాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

సైన్స్ ఇచ్చే అంతిమ తీర్పు
కేవలం ఒకరి చేతిరాతను చూసి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని లేదా పనితీరును అంచనా వేయడం సరైంది కాదు. నిజానికి, వేగంగా ఆలోచించే వారి మెదడుతో చేతులు సమానంగా పోటీ పడలేనప్పుడే రాత పాడవుతుందని సైన్స్ చెబుతోంది. చెత్త రాత ఉన్నవారు మరింత చురుకైన వారని, వారి ఆలోచనా విధానం ఇతరుల కంటే భిన్నంగా, వేగంగా ఉంటుందని సైకాలజీ విశ్లేషిస్తోంది. కాబట్టి ఇకపై ఎవరిదైనా బ్యాడ్ హ్యాండ్‌రైటింగ్ కనిపిస్తే వారిని గేలిచేయడం మానేసి, వారి మెదడు వేగాన్ని గౌరవించడం ఉత్తమం.

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