 పెళ్లైన తొమ్మిది నెలలకే వివాహిత ఆత్మహత్య.. | married woman ends life in karnataka | Sakshi
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పెళ్లైన తొమ్మిది నెలలకే వివాహిత ఆత్మహత్య..

Nov 10 2026 1:13 PM | Updated on Nov 10 2026 1:21 PM

married woman ends life in karnataka

కర్ణాటక : పెళ్లయిన 9 నెలలకే నవ వివాహిత వరకట్నం వేధింపులకు బలైన విషాద సంఘటన బెంగళూరు కోణనకుంటలో జరిగింది. శిరీషా (23) మృతురాలు. వివరాలు.. 

ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో భర్త ప్రశాంత్, అత్త రుక్మిణితో కలిసి ఆమె నివసిస్తోంది. పుట్టింటి నుంచి మరింత వరకట్నం తేవాలని తమ కుమార్తెను వేధించేవారని శిరీషా తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో సోమవారం ఉదయం శిరీషా ఉరివేసుకున్న స్థితిలో ప్రాణాలు విడిచింది. పోలీసులు పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని కిమ్స్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు.  

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