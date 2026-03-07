వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త ఫీచర్లను పరిచయం చేసే క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్ తరహాలోనే వాట్సాప్ ‘వాట్సాప్ ప్లస్’ పేరుతో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే, ఇకపై వాట్సాప్ వాడాలంటే డబ్బులు కట్టాలా? అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన అంశాలు కింద చూద్దాం.
కోర్ సర్వీసులు ఉచితంగానే..
ముందుగా వినియోగదారులు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. వాట్సాప్ ప్లస్ అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మాత్రమే. మీరు సాధారణంగా వాడుకునే వాట్సాప్ ఎప్పటికీ ఉచితంగానే ఉంటుంది. కంపెనీ తన ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీలో ఎలాంటి మార్పులు చేయడం లేదు.
మెసేజింగ్, ఆడియో, వీడియో కాల్స్, ఫైల్ షేరింగ్, డాక్యుమెంట్లు, ఫొటోలు పంపడం వంటి సర్వీసులు యథాతథంగా ఉచితంగానే అందుతాయి. సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ కేవలం ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారి కోసం మాత్రమేనని కంపెనీ తెలిపింది.
వాట్సాప్ ప్లస్లో స్పెషల్ ఫీచర్లు
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, పెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకునే వినియోగదారులకు ఈ కింది ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు.
|ఫీచర్
|వివరణ
|చాట్ పిన్
|సాధారణంగా 3 చాట్లు మాత్రమే పిన్ చేయగలం, కానీ ఇందులో 20 చాట్ల వరకు పిన్ చేయవచ్చు.
|కస్టమైజేషన్
|యాప్ ఐకాన్ రంగులు, ట్యాబ్లు, బటన్లు మార్చుకునే సౌలభ్యం.
|థీమ్స్, స్టిక్కర్స్
|ఎక్స్క్లూజివ్ థీమ్స్, స్పెషల్ స్టిక్కర్ ప్యాక్స్.
|రింగ్టోన్స్
|కాంటాక్ట్స్ కోసం కస్టమ్ రింగ్టోన్స్ సెట్ చేసుకునే ఆప్షన్.
|రియాక్షన్స్
|మెసేజ్ రియాక్షన్ల రంగులను మార్చుకునే వెసులుబాటు.
ఎప్పుడు వస్తుంది? ధర ఎంత?
ప్రస్తుతం ఈ వాట్సాప్ ప్లస్ ఫీచర్ ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉంది. దీని ధర ఎంత ఉంటుంది లేదా ఏ తేదీన అధికారికంగా లాంచ్ చేస్తారు అనే విషయాలపై మెటా(వాట్సాప్ మాతృ సంస్థ) ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో దీనిపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
