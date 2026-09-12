హైదరాబాద్: యువ హీరో విజయ్ దేవరకొండ చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తుల రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ‘అన్హైప్’ అనే కొత్త స్కిన్కేర్ బ్రాండ్కు ఆయన సహ వ్యవస్థాపకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భారతీయ యువత అవసరాలకు అనుగుణంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన స్కిన్కేర్ ఉత్పత్తులను అందుబాటు ధరలో ఈ బ్రాండ్ అందిస్తుందని ఆయన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ‘నో బీఎస్.. ఓన్లీ వాట్ వర్క్స్’ అనే నినాదంతో 18–30 ఏళ్ల యువత లక్ష్యంగా అన్హైప్ ఉత్పత్తులు ఉంటాయి. ఈ బ్రాండ్ కింద .. ఒక్కో దానిలో మూడు ఉత్పత్తులు చొప్పున రెండు ‘వీడీ సిగ్నేచర్ రొటీన్స్’ ఉంటాయి. ఒక్కో రొటీన్ ధర రూ. 1,299గా ఉంటుంది.