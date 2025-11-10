 అక్టోబర్‌లో ఎక్కువమంది కొన్న కార్లు ఇవే.. | Top 10 Best-Selling Cars in India October 2025 – Tata Nexon Leads the List | Sakshi
అక్టోబర్‌లో ఎక్కువమంది కొన్న కార్లు ఇవే..

Nov 10 2025 2:36 PM | Updated on Nov 10 2025 3:08 PM

Top 10 Compact SUV Sales in India 2025 October Automobile

2025 అక్టోబర్ ముగియడంతో.. వాహన తయారీ సంస్థలు తమ అమ్మకాల నివేదికలను విడుదల చేశాయి. కొత్త జీఎస్టీ అమలు, ఆఫర్స్ వంటివన్నీ సేల్స్ పెరగడానికి గణనీయంగా దోహదపడ్డాయి. ఈ కథనంలో ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేసిన టాప్ 10 కార్లు ఏవి?, అమ్మకాలు ఎన్ని? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

  • టాటా నెక్సాన్: 22,083 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి డిజైర్: 20,791 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా: 20,087 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్: 18,970 యూనిట్లు

  • హ్యుందాయ్ క్రెటా: 18,381 యూనిట్లు

  • మహీంద్రా స్కార్పియో: 17,880 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్: 17,003 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి బాలెనో: 16,873 యూనిట్లు

  • టాటా పంచ్: 16,810 యూనిట్లు

  • మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్: 15,542 యూనిట్లు

భారతదేశంలో టాటా నెక్సాన్ కార్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనికి కారణం.. ఇది డీజిల్, పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉండటం, అత్యుత్తమ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ కలిగి ఉండటం కూడా. ఇక డిజైర్ అమ్మకాలు కూడా ప్రతి నెల ఆశాజనకంగానే ఉన్నాయి. మహీంద్రా కంపెనీకి చెందిన స్కార్పియో.. మారుతి కార్లైన ఎర్టిగా, వ్యాగన్ఆర్, బాలెనొ, స్విఫ్ట్ కూడా గత నెలలో మంచి అమ్మకాలను పొందాయి.

