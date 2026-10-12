 సెప్టెంబర్‌లో ఎక్కువమంది కొన్న కారు.. ఏదంటే? | Top 10 Best Selling Cars in September 2026 | Sakshi
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సెప్టెంబర్‌లో ఎక్కువమంది కొన్న కారు.. ఏదంటే?

Oct 12 2026 9:25 PM | Updated on Oct 12 2026 9:32 PM

Top 10 Best Selling Cars in September 2026

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో మారుతి సుజుకి మరోసారి తన సత్తా చాటింది. 2026 సెప్టెంబర్ నెలలో దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా మారుతి సుజుకి బాలెనో నిలిచింది. ఈ నెలలో మొత్తం 25,392 యూనిట్ల అమ్మకాలను సాధించి, మొదటి స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

టాటా మోటార్స్‌కు చెందిన నెక్సాన్, పంచ్ కార్లు వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఈ అమ్మకాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. భారత మార్కెట్‌లో హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లతో పాటు కాంపాక్ట్ SUVలకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

➤మారుతి బాలెనో: 25,392 యూనిట్లు
➤టాటా నెక్సాన్: 20,456
➤టాటా పంచ్: 20,333
➤మారుతి ఫ్రాంక్స్: 19,282
➤మారుతి వ్యాగన్‌ఆర్: 18,835
➤మారుతి డిజైర్: 17,754
➤హ్యుందాయ్ క్రెటా: 17,657
➤మారుతి స్విఫ్ట్: 17,399
➤మహీంద్రా స్కార్పియో/ఎన్: 17,313
➤మారుతి ఎర్టిగా: 16,911

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