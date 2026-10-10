ఇక ‘సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్’ కాదు.. టెస్లా కొత్త ఎత్తుగడ!

సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్.. వాహన రంగంలో కొత్తగా విస్తరిస్తున్న టెక్నాలజీ. వాహనాన్ని మనుషులెవరూ నడపకుండా తానంతట తానే నడిచే వ్యవస్థ. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లకు ఇప్పుడిప్పుడే క్రేజ్ పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో సాంకేతిక లోపాల కారణంగా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లతో అక్కడక్కడా ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. దీంతో ఈ సెల్ప్ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీ కొన్ని దేశాల్లో వివాదాస్పదం కూడా అవుతోంది.
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా తన డ్రైవర్ సహాయక సాంకేతికత మార్కెటింగ్లో కీలక మార్పు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు వివాదాస్పదంగా ఉన్న ‘ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్’ (FSD) పేరుకు బదులుగా ఐరోపాలో ‘టెస్లా అసిస్టెడ్ డ్రైవింగ్’ అనే కొత్త పేరును ఉపయోగిస్తోంది. ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన కారణం.. ఆటోపైలట్ తరహా సాంకేతికతపై నియంత్రణ సంస్థల నుంచి పెరుగుతున్న అభ్యంతరాలు. ఈ మార్పుతో ఐరోపా మార్కెట్లో తన డ్రైవర్ సహాయక వ్యవస్థకు అనుమతులు పొందే ప్రక్రియ సులభమవుతుందన్నది కంపెనీ ఆశగా కనిపిస్తోంది.
డ్రైవర్ పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి
టెస్లా అసిస్టెడ్ డ్రైవింగ్ వ్యవస్థ స్టీరింగ్, వేగ నియంత్రణ, బ్రేకింగ్, పార్కింగ్ వంటి పనుల్లో డ్రైవర్కు సహాయపడుతుంది. అయితే, దీనిని పూర్తిస్థాయి స్వయంచాలక డ్రైవింగ్ వ్యవస్థగా పరిగణించకూడదు. వాహనం నడుస్తున్నంతసేపూ డ్రైవర్ రహదారిపై దృష్టి పెట్టాలి. అవసరమైనప్పుడు వెంటనే నియంత్రణ చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. పేరు మారినంత మాత్రాన సాంకేతిక సామర్థ్యాలు లేదా డ్రైవర్ బాధ్యతల్లో మార్పు వచ్చినట్లు కాదు.
జర్మనీ అభ్యంతరాలతో మొదలైన మార్పు
టెస్లా కొత్త పేరును స్వీకరించేందుకు అంగీకరించినట్లు జర్మనీ రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 6న వెల్లడించింది. ‘ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్’ అనే పేరు వాహనం పూర్తిగా తనంతట తానే నడుస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని కలిగించవచ్చని అధికారులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో జర్మనీ, స్పెయిన్, నెదర్లాండ్స్, స్లోవేకియా వంటి దేశాల్లోని టెస్లా వెబ్సైట్లలో కొత్త పేరు కనిపిస్తోంది. అయితే, అమెరికాలో మాత్రం ఈ ఫీచర్ను ‘ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ (సూపర్వైజ్డ్)’ పేరుతోనే అందిస్తున్నారు.
స్వీడన్, ఇటలీ వంటి దేశాల్లోనూ ఈ వ్యవస్థ మార్కెటింగ్ తీరుపై ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. వినియోగదారులు వాహన సామర్థ్యాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉందని అక్కడి అధికారులు ప్రశ్నించారు. అంటే, టెస్లా ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కేవలం పేరుకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు.. వాహనం వాస్తవంగా ఎంతవరకు స్వయంగా నడపగలదనే అంశం కూడా ఇందులో కీలకంగా మారింది.
ఐరోపా అనుమతుల కోసం మస్క్ ప్రయత్నాలు
టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ (Elon Musk) ఈ సాంకేతికతకు ఐరోపా అంతటా అనుమతులు సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందుకోసం టెస్లా వినియోగదారులు, మద్దతుదారులు ఆయా దేశాల నియంత్రణ సంస్థలను సంప్రదించాలని కంపెనీ ప్రోత్సహించింది. అయితే, సాంకేతికత భద్రత, వేగ పరిమితుల అనుసరణ, డ్రైవర్ పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలపై ఇంకా చర్చ కొనసాగుతోంది.
ప్రస్తుతం కొన్ని యూరోపియన్ దేశాల్లో ఈ వ్యవస్థకు జాతీయ స్థాయిలో అనుమతులు లభించినప్పటికీ, ఐరోపా సమాఖ్య అంతటా ఒకే విధంగా అనుమతి ఇవ్వడంపై నిర్ణయం వాయిదా పడింది. అక్టోబరులో జరగాల్సిన కీలక ఓటింగ్ కనీసం డిసెంబర్ వరకు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫ్రాన్స్ సహా కొన్ని దేశాలు మరిన్ని పరీక్షలు, భద్రతా పరిశీలనలు కోరుతున్నాయి.
మొత్తానికి, టెస్లా తన డ్రైవర్ సహాయక సాంకేతికతకు పేరు మార్చడం ఐరోపాలో విస్తరణకు మార్గం సుగమం చేసే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, కొత్త పేరు పెట్టడం ఒక్కటే సరిపోదు. భద్రతా ప్రమాణాలు, నియంత్రణ సంస్థల అభ్యంతరాలు, డ్రైవర్ బాధ్యతలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు స్పష్టమైన సమాధానాలు లభించినప్పుడే ఈ వ్యవస్థకు విస్తృత స్థాయిలో అనుమతులు దక్కే అవకాశం ఉంటుంది.