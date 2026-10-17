పిల్లల సోషల్‌ మీడియా వినియోగంపై ఆంక్షలు?

పిల్లలు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకుండా వయోపరిమితి ఆధారంగా ఆంక్షలు విధించాలన్న పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ అంశంపై కేంద్రం తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయాలని కోరింది. తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 7కు వాయిదా వేసింది.
పిల్లలను సోషల్ మీడియా వల్ల ఎదురయ్యే ప్రమాదాల నుంచి రక్షించేందుకు కఠినమైన నిబంధనలు తీసుకురావాలని కోరుతూ మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఎమరాల్డ్ హైట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, ఆ సంస్థ విద్యా విభాగం డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ సింగ్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించింది. నిర్దిష్ట వయసు కంటే తక్కువ ఉన్న పిల్లలు సోషల్ మీడియా ఖాతాలు తెరవకుండా నిషేధించాలని పిటిషన్లో కోరారు. ఇతర మైనర్ల విషయంలోనూ వయసుకు తగిన పరిమితులు విధించాలని సూచించారు. ఖాతాలు తెరిచే సమయంలో వయసును నిర్ధారించే విధానం ఉండాలని, అవసరమైన చోట తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకునేలా నిబంధనలు రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఆసక్తి
సోషల్ మీడియాలో సైబర్ వేధింపులు, మోసాలు, లైంగిక దాడికి సంబంధించిన కంటెంట్, హానికరమైన వీడియోల వల్ల పిల్లలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఎక్కువసేపు సోషల్ మీడియా ఉపయోగించడం వల్ల పిల్లల నిద్ర, మానసిక ఆరోగ్యం, చదువుపై కూడా ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల భద్రత కోసం సోషల్ మీడియా సంస్థలపై కూడా స్పష్టమైన బాధ్యతలు విధించాలని కోరారు. కేవలం తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణతో ఈ సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించలేమని పిటిషనర్లు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సమర్పించే సమాధానం, తదుపరి విచారణలో వెలువడే ఆదేశాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.
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