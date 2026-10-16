ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లి చేసుకున్నా ఆస్తి ఇవ్వాలా?

హైదరాబాద్కు చెందిన రమ్య తల్లిదండ్రుల అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెళ్లి చేసుకుంది. దీంతో ఆగ్రహించిన తండ్రి.. తమ కుటుంబానికి చెందిన హెచ్యూఎఫ్ ఆస్తిలో ఆమెకు వాటా ఇచ్చేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. దీంతో రమ్య న్యాయపోరాటానికి సిద్ధమైంది. తల్లిదండ్రుల మాట వినలేదన్న కారణంతో కుమార్తె ఆస్తి హక్కును తండ్రి కాలరాయవచ్చా? చట్టం ఏం చెబుతోంది? ఈ ఆసక్తికర అంశాన్ని తెలుసుకుందాం.
కుటుంబ సభ్యుల అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా వివాహం చేసుకుందనే కారణంతో కుమార్తెకు హిందూ అవిభక్త కుటుంబం (హెచ్యూఎఫ్) ఆస్తిలో వాటాను నిరాకరించడానికి తండ్రికి చట్టపరమైన అధికారం లేదు. హిందూ వారసత్వ చట్టం, 1956కు 2005లో చేసిన సవరణ ప్రకారం కుమార్తెలకు పుట్టుకతోనే పిత్రార్జిత కుటుంబ ఆస్తిలో కుమారులతో సమాన హక్కులు లభిస్తాయి.
విభజన కోరవచ్చా?
హిందూ వారసత్వ చట్టంలోని సెక్షన్ 6 ప్రకారం హిందూ ఉమ్మడి కుటుంబంలో కుమార్తెకు కూడా సమాన ఆస్తి హక్కులుంటాయి. కుమారుడితో సమానంగా ఆస్తిపై హక్కులు, బాధ్యతలు ఆమెకూ వర్తిస్తాయి. వివాహం చేసుకోవడం, తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడం వంటి వాటివల్ల ఈ హక్కు రద్దు అవ్వదు. అర్హత కలిగిన కుమార్తె తన వాటా కోసం కుటుంబ ఆస్తి విభజనను కోరవచ్చు.
కుటుంబాన్ని విడదీయాల్సిన అవసరం లేదు
ఒక సభ్యుడు తన వాటా కోరినంత మాత్రాన మొత్తం హెచ్యూఎఫ్ను తప్పనిసరిగా రద్దు చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఆర్థిక నిపుణుడు బల్వంత్ జైన్ పేర్కొన్నారు. ఇతర సభ్యులు కుటుంబ వ్యవస్థలో కొనసాగవచ్చు. అయితే, ఆస్తి స్వరూపం, గతంలో జరిగిన చెల్లుబాటు అయ్యే విభజనలు, సంబంధిత పత్రాలను పరిశీలించి హక్కులను నిర్ధారించాలి.
పన్నుల విషయంలో జాగ్రత్త
ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం పాక్షిక విభజనను గుర్తించకపోవడం కీలకమైన అంశం. కుమార్తెకు ఆస్తిలో వాటా కేటాయించినా హెచ్యూఎఫ్ పూర్తిగా విభజించబడినట్లు సంబంధిత ఆదాయపు పన్ను అధికారి గుర్తించే వరకు ఆస్తి ఆదాయంపై పన్ను బాధ్యతలు క్లిష్టంగా మారవచ్చు. అందువల్ల ఆస్తి విభజనకు ముందు న్యాయ నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం.
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