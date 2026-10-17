 పసిడి ప్రియులకు షాక్.. బంగారం ధరల్లో మార్పు! | Today Gold And Silver Prices October 17th, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
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Today Gold And Silver Prices: పసిడి ప్రియులకు షాక్.. బంగారం ధరల్లో మార్పు!

Oct 17 2026 10:41 AM | Updated on Oct 17 2026 11:09 AM

Gold and Silver Price Today Know Latest Rates in Hyderabad Vijawada Chennai and Bengaluru

వరుస తగ్గుదల తరువాత బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. దీంతో గోల్డ్ రేటు పెరుగుదల దిశగా అడుగులు వేసింది. పసిడి రేటు గరిష్టంగా రూ.220 పెరిగింది. ఈ కథనంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరులలో ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూసేద్దాం.

బంగారం, వెండి ధరలు1
1/6

బంగారం, వెండి ధరలు2
2/6

బంగారం, వెండి ధరలు3
3/6

బంగారం, వెండి ధరలు4
4/6

బంగారం, వెండి ధరలు5
5/6

బంగారం, వెండి ధరలు6
6/6

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. కచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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