వరుస తగ్గుదల తరువాత బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. దీంతో గోల్డ్ రేటు పెరుగుదల దిశగా అడుగులు వేసింది. పసిడి రేటు గరిష్టంగా రూ.220 పెరిగింది. ఈ కథనంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరులలో ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూసేద్దాం.
Oct 17 2026 10:41 AM | Updated on Oct 17 2026 11:09 AM
వరుస తగ్గుదల తరువాత బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. దీంతో గోల్డ్ రేటు పెరుగుదల దిశగా అడుగులు వేసింది. పసిడి రేటు గరిష్టంగా రూ.220 పెరిగింది. ఈ కథనంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరులలో ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూసేద్దాం.