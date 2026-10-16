 సీజేపీ నిరసనపై అత్యవసర ఆదేశాలకు ‘సుప్రీం’ నిరాకరణ | Supreme Court Refuses Urgent Orders On CJP Protest Near Connaught Place, Defers Hearing To October 26 Or 27, Check More Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీజేపీ నిరసనపై అత్యవసర ఆదేశాలకు ‘సుప్రీం’ నిరాకరణ

Oct 16 2026 11:31 AM | Updated on Oct 16 2026 12:44 PM

Supreme Court Declines To Entertain Challenge To Section 163 Bnss

ఢిల్లీ: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) నిరసనపై అత్యవసర ఆదేశాలకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. నేడు కన్నాట్‌ ప్లేస్ సమీపంలో సీజేపీ నిరసనకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో నిరసనపై తక్షణ ఆదేశాలు ఇవ్వలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రతి ఒక్కరూ విచక్షణతో మెలగాలని ఆశిస్తున్నామని సీజేఐ అన్నారు. నిరసనలతో చిన్న దుకాణదారుల జీవనోపాధి దెబ్బ తినకూడదన్న సుప్రీం కోర్టు.. వ్యాపారం దెబ్బతింటే రాజ్యాంగ పరిధిలో చర్యలు తీసుకుంటామని జస్టిస్ బాగ్చి అన్నారు.

నిరసనలు, శాంతిభద్రతలు, ప్రజల జీవనోపాధి.. అన్నీ పరస్పరం సంబంధం ఉన్న అంశాలుగా పేర్కొన్న జస్టిస్ బాగ్చి.. నష్టంపై అవసరమైతే పరిహారం సహా తగిన న్యాయపరమైన చర్యలు పరిశీలిస్తామన్నారు. సెంట్రల్ పార్క్‌ను మూసివేస్తూ ఎన్‌డీఎంసీ నిర్ణయం తీసుకుందని కోర్టుకు న్యాయవాది తెలిపారు. అక్టోబర్ 26 లేదా 27కు విచారణను సుప్రీంకోర్టు వాయిదా వేసింది.

ఇదీ చదవండి: తిరంగా మార్చ్‌: అభిజీత్‌ దీప్కే సంచలన ఆరోపణలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 2

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దుర్గమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Surprise To Mega Fans : Megastar Chiranjeevi 1
Video_icon

దసరాకు విశ్వంభర సర్ ప్రైజ్ ...
MP Mithun Reddy Exclusive Visuals After Injury 2
Video_icon

EXCLUSIVE VISUALS: చేతికి గాయాలతో మిథున్ రెడ్డి
Today Gold and Silver Rates 3
Video_icon

బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్! ఇవాళ తులం ఎంతంటే
Peddireddy Ramachandra Reddy Strong Reaction On Mithun Reddy Attack 4
Video_icon

మిథున్ రెడ్డిపై దాడి.. పెద్దిరెడ్డి స్టాంగ్ రియాక్షన్
MP Mithun Reddy Exclusive Video After TDP Leaders Attack 5
Video_icon

దాడి తర్వాత గాయాలతో మిథున్ రెడ్డి
Advertisement
 