దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. ఐటీ, ఫార్మా, మెటల్ షేర్లు పుంజుకోవడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు రెండు రోజుల వరుస నష్టాలను విచ్ఛిన్నం చేశాయి. సెన్సెక్స్ 330.92 పాయింట్లు లేదా 0.43 శాతం పెరిగి 77,264.51 వద్ద, నిఫ్టీ 84.80 పాయింట్లు లేదా 0.35 శాతం పెరిగి 24,175.65 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.
టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), టెక్ మహీంద్రా, ఇన్ఫోసిస్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.05 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.2 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఐటీ టాప్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉద్భవించగా, నిఫ్టీ కెమికల్ అత్యధికంగా క్షీణించింది.