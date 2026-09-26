 ఎవరూ చెప్పని ‘సీక్రెట్‌ నంబర్‌’ వెనుక సత్యాలు! | The Secret Retirement Number Nobody Calculates Traps Eating Your Savings | Sakshi
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ఎవరూ చెప్పని ‘సీక్రెట్‌ నంబర్‌’ వెనుక సత్యాలు!

Sep 26 2026 9:37 AM | Updated on Sep 26 2026 9:37 AM

The Secret Retirement Number Nobody Calculates Traps Eating Your Savings

చాలామంది ఉద్యోగులకు ఏ వయసులో రిటైర్ అవ్వాలో స్పష్టత ఉంటుంది. కానీ, ఉద్యోగం ముగిశాక మరో 20 నుంచి 30 ఏళ్లపాటు జీవితాన్ని నిరంతరాయంగా గడపడానికి ఎంత పెద్ద మొత్తంలో రిటైర్మెంట్ కార్పస్ అవసరమో చాలా తక్కువమంది మాత్రమే ముందుగా అంచనా వేస్తారు. ఇది వారి ప్రత్యేక అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇక్కడే మెజారిటీ ప్రజల ఆర్థిక ప్రణాళిక విఫలమవుతోందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నిధిని తగ్గించే అదృశ్య శక్తులు

  • ప్రస్తుతం నెలకు రూ.50,000 ఖర్చు అయ్యే కుటుంబ జీవనశైలికి 6 శాతం సగటు ద్రవ్యోల్బణం లెక్కిస్తే 20 ఏళ్ల తర్వాత రూ.1.6 లక్షలు, 30 ఏళ్ల తర్వాత ఏకంగా రూ.2.9 లక్షలు అవసరమవుతాయి.

  • వయోభారంతో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు, వైద్య వ్యయాలు ద్రవ్యోల్బణం కంటే వేగంగా పెరుగుతాయి. రోజువారీ ఖర్చుల నిధితో సంబంధం లేకుండా ఆరోగ్య అత్యవసరాలకు ప్రత్యేక రక్షణ నిధి తప్పనిసరి.

  • ఆధునిక రిటైర్మెంట్ జీవితంలో కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే తీసుకోవట్లేదు. ప్రయాణాలు, కొత్త వ్యాపకాలు, పిల్లలు స్థిరపడటం, వయోవృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ బాధ్యతలు ఏకకాలంలో నిర్వహించాల్సి వస్తోంది.

  • అధునాతన వైద్య సదుపాయాల వల్ల సగటు జీవిత కాలం పెరిగింది. ఒకప్పుడు 15 ఏళ్లు ఉండే రిటైర్మెంట్ జీవితం ఇప్పుడు 25-30 ఏళ్లకు పైగా సాగుతోంది.

క్రమశిక్షణతో కూడిన వైఖరే మార్గం

సాధారణ పొదుపు ఖాతాల్లో డబ్బు ఉంచితే దైనందిన అత్యవసర ఖర్చులకు సులభంగా విత్‌డ్రా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దీర్ఘకాలిక లాక్-ఇన్ వ్యవధితో కూడిన పెన్షన్, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం వల్ల క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవడుతుంది. ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రతి నెల స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.

ముందస్తు ప్రణాళిక ముఖ్యం

30 ఏళ్ల వయసులో పొదుపు ప్రారంభించే వ్యక్తికి, 40 ఏళ్లలో ప్రారంభించే వ్యక్తికి కాంపౌండింగ్ (చక్రీయ వృద్ధి) వల్ల పొందే లాభంలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. పన్ను ప్రయోజనాలు పొందుతూ ఎంత త్వరగా ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రారంభిస్తే అంత భారీ కార్పస్‌ను సృష్టించవచ్చు. పదవీ విరమణ అనేది కేవలం ఉద్యోగానికి వీడ్కోలు చెప్పే రోజు కాదు; అది ఆర్థిక ఆందోళనలు లేని స్వేచ్ఛాయుత భవిష్యత్తు వైపు వేసే మొదటి అడుగు!

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