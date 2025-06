ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యంపై కియోసాకి ‍వ్యాఖ్యలు

ప్రసిద్ధ పుస్తకం ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ త్వరలో కుప్పకూలుతుందని చెబుతూ.. పెట్టుబడిదారులు ఏం చేయాలో సూచించారు. అధిక రుణ భారం కారణంగా ప్రభుత్వ ఫియట్ కరెన్సీ(కరెన్సీ నోటుకు ప్రభుత్వం ఆపాదించే విలువ)లపై ఆధారపడిన ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతుందని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి బిట్‌కాయిన్‌(బీటీసీ)ను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పారు.

GLOBAL MONETARY COLLAPSE COMING?



Will you be richer or poorer when biggest debt bubble in history bursts.



I recommend owning gold, silver, and BITCOIN if you want to be richer when the Global Debt Bubble bursts.



BIGGEST LOSERS will be savers of fake fiat money and especially…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 23, 2025