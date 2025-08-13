 వరంగల్‌- హన్మకొండను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు) | Heavy Rains In Warangal Photos | Sakshi
వరంగల్‌- హన్మకొండను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)

Aug 13 2025 9:23 AM | Updated on Aug 13 2025 9:23 AM

Heavy Rains In Warangal Photos1
1/28

వరంగల్‌ నగరాన్ని వరద ముంచెత్తింది. సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు వాన దంచికొట్టింది.

Heavy Rains In Warangal Photos2
2/28

పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. వరంగల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో ఉన్న మూడు పట్టా లైన్లు నీట మునిగి రైళ్ల రాకపోకలకు కొంతసేపు అంతరాయం కలిగింది.

Heavy Rains In Warangal Photos3
3/28

రైల్వే సిబ్బంది నీటిని బయటకు పంపడంతో రైళ్ల రాకపోకలు సాగాయి.

Heavy Rains In Warangal Photos4
4/28

హంటర్‌ బ్రిడ్జ్‌ రోడ్డులోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో వాహన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

Heavy Rains In Warangal Photos5
5/28

కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వారిని పోలీసులు రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

Heavy Rains In Warangal Photos6
6/28

Heavy Rains In Warangal Photos7
7/28

Heavy Rains In Warangal Photos8
8/28

Heavy Rains In Warangal Photos9
9/28

Heavy Rains In Warangal Photos10
10/28

Heavy Rains In Warangal Photos11
11/28

Heavy Rains In Warangal Photos12
12/28

Heavy Rains In Warangal Photos13
13/28

Heavy Rains In Warangal Photos14
14/28

Heavy Rains In Warangal Photos15
15/28

Heavy Rains In Warangal Photos16
16/28

Heavy Rains In Warangal Photos17
17/28

Heavy Rains In Warangal Photos18
18/28

Heavy Rains In Warangal Photos19
19/28

Heavy Rains In Warangal Photos20
20/28

Heavy Rains In Warangal Photos21
21/28

Heavy Rains In Warangal Photos22
22/28

Heavy Rains In Warangal Photos23
23/28

Heavy Rains In Warangal Photos24
24/28

Heavy Rains In Warangal Photos25
25/28

Heavy Rains In Warangal Photos26
26/28

Heavy Rains In Warangal Photos27
27/28

Heavy Rains In Warangal Photos28
28/28

# Tag
heavy rain heavy rain and floods warangal warangal distirict photo gallery Telangana
