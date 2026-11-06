తుఫాను బాధిత మత్స్యకారులకు అండగా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్

ఏపీలో ‘అర్నబ్’ తుఫానులో కొట్టుకుపోయిన పడవల వెలితీత
ముందుకొచ్చిన రిలయన్స్ ఫౌండేషన్
10,000 మంది మత్స్యకారులకు లబ్ధి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 'అర్నబ్' తుఫాను సృష్టించిన విధ్వంసానికి నష్టపోయిన మత్స్యకారులకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచింది. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుఫాను వల్ల కొట్టుకుపోయిన 180కి పైగా పడవలను వెలికితీసేందుకు, అలాగే మత్స్యకార కుటుంబాల జీవనోపాధికి మద్దతుగా ఒక సమన్వయ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది.
తుఫాను కారణంగా కోనసీమ జిల్లాలోని ఓడలరేవు, సఖినేటిపల్లి ల్యాండింగ్ కేంద్రాల్లోని మత్స్యకార వర్గాల జీవనోపాధి తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అనేక చేపల వేట పడవలు పేరుకుపోయిన బురదలో చిక్కుకుపోయి, పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. కొన్ని పడవలు ఒకచోట నుండి మరొకచోటికి కొట్టుకుపోగా, మరికొన్ని ఒకదానిపై ఒకటి పడిపోయాయి. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ బృందాలు ఇక్కడ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరిపి, తమ "వి కేర్" (We Care) చొరవకు అనుగుణంగా, తక్షణమే స్పందిస్తూ భారీ యంత్రాల సహాయంతో పడవలను వెలికితీసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
అల్లావరం మండలంలోని ఓడలరేవు, సఖినేటిపల్లి ఫిషింగ్ ల్యాండింగ్ కేంద్రాల్లో ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా దాదాపు 186 చేపల వేట పడవలు తమ లంగరు స్థానాల నుండి కొట్టుకుపోయి కాలువలు, బురద ప్రాంతాలు, సమీప ల్యాండింగ్ స్థలాలలో చిక్కుకున్నాయి. వీటిలో కొన్ని పాక్షికంగా మునిగిపోవడం లేదా ఒండ్రులో ఇరుక్కుపోవడంతో చేతులతో వెలికితీయడం కష్టంగా, ప్రమాదకరంగా మారింది. సుమారు 5 నుండి 10 టన్నుల బరువున్న ఈ పడవలు ప్రస్తుతం దారి సరిగ్గా లేని, బురద పేరుకుపోయిన ప్రమాదకర ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి.
వీటిని భారీ క్రేన్లు, యంత్రాల ద్వారా వెలికితీసి, యథాస్థానానికి చేర్చేందుకు స్థానిక మత్స్య శాఖ అధికారులతో కలిసి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ కృషి చేస్తోంది. ఈ బృందం స్థానిక మత్స్యకారులతో కలిసి పడవలను గుర్తించి, వాటి లొకేషన్లను నిర్ధారించుకుని, సురక్షితమైన పరిధిలో క్రేన్ ఆపరేటర్ల సహాయంతో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా పడవలను వెలికితీసే పనిని చేపడుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలోని సుమారు 10,000 మంది మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి నేరుగా, పరోక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది.