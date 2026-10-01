 UAE: భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు | Petrol Diesel Rates Surge UAE Fuel Price Hike October 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

UAE: భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు

Oct 1 2026 1:56 AM | Updated on Oct 1 2026 2:00 AM

Petrol Diesel Rates Surge UAE Fuel Price Hike October 2026

అబుదాబి: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌ (UAE)లో వాహనదారులకు ఇంధన ధరల రూపంలో మరోసారి షాక్‌ తగిలింది. అక్టోబర్‌ నెలకు పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలను భారీగా పెంచుతూ యూఏఈ ఇంధన ధరల కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్త ధరలు అక్టోబర్‌ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. సెప్టెంబర్‌తో పోలిస్తే అన్ని రకాల పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు పెరిగాయి.

అక్టోబర్‌లో సూపర్‌ 98 పెట్రోల్‌ ధర లీటరుకు 4.40 దిర్హమ్‌లకు చేరింది. సెప్టెంబర్‌లో ఇది 3.80 దిర్హమ్‌లుగా ఉండగా.. లీటరుకు 0.60 దిర్హమ్‌ పెరిగింది. అంటే సుమారు 15.8 శాతం పెరుగుదల. ఇక స్పెషల్‌ 95 పెట్రోల్‌ ధర 3.69 దిర్హమ్‌ల నుంచి 4.28 దిర్హమ్‌లకు చేరింది. దీంతో లీటరుకు 0.59 దిర్హమ్‌ పెరగ్గా.. పెరుగుదల సుమారు 16 శాతంగా నమోదైంది.

అదేవిధంగా ఈ-ప్లస్‌ 91 పెట్రోల్‌ ధర 3.61 దిర్హమ్‌ల నుంచి 4.21 దిర్హమ్‌లకు పెరిగింది. లీటరుకు 0.60 దిర్హమ్‌ పెరగడంతో ఇది 16.6 శాతం పెరిగింది. డీజిల్‌ ధర కూడా 4.30 దిర్హమ్‌ల నుంచి 4.80 దిర్హమ్‌లకు చేరింది. అంటే లీటరుకు 0.50 దిర్హమ్‌ పెరుగుదలతో 11.6 శాతం అధికమైంది.

ప్రపంచ చమురు ధరల ప్రభావం

యూఏఈలో ఇంధన ధరలను ప్రతి నెలా సమీక్షించి సవరించే విధానం అమల్లో ఉంది. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్‌లో ధరల కదలికలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వచ్చే నెలకు సంబంధించిన రిటైల్‌ ధరలను నెలాఖరులో ఇంధన ధరల కమిటీ ప్రకటిస్తుంది. అక్టోబర్‌ ధరలు కూడా ఈ నెలవారీ ధరల విధానం కిందనే నిర్ణయించినట్లు అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.

కాగా సెప్టెంబర్‌లో కూడా యూఏఈలో ఇంధన ధరలు పెరిగాయి. తాజాగా అక్టోబర్‌లో మరింత భారీగా పెరగడంతో వరుసగా రెండో నెలలోనూ వాహనదారులపై ఇంధన భారం పెరిగింది. ఈ-ప్లస్‌ 91 పెట్రోల్‌లో 16.6 శాతం పెరుగుదల నమోదవడం అక్టోబర్‌ నెలలో అన్ని ఇంధన రకాలలో అత్యధికం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భారత్‌ వర్సెస్‌ విండీస్‌ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఫోటోలు!
photo 2

హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)
photo 3

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
photo 4

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Intro On YS Viveka Case 1
Video_icon

వివేకా హత్య కేసులో ముసుగు తీసిన పచ్చ గొడ్డలి
YS Jagan Tribute To Army Soilder Kishan 2
Video_icon

ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Indian Captain On Flydubai Prevented Flight Accident 3
Video_icon

ప్రాణాలకు తెగించి అడ్డుకున్న ఇండియన్ పైలట్.. 180 మంది సేఫ్
Sensational Details In Flydubai Flight Emergency landing ​ 4
Video_icon

9/11 తరహాలో కుట్ర జరిగిందా..? ఫ్లై దుబాయ్ ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ లో సంచలన విషయాలు
Rachamallu Warning to Narreddy Rajasekhar Reddy Over YS Viveka Case 5
Video_icon

ఇదంతా నువ్వే చేయిస్తున్నావ్ అని నాకు తెలుసు.. వివేకా అల్లుడా నీకే చెప్తున్నా
Advertisement
 