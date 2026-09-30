సుభాష్‌ చంద్ర రుణదాతలకు నోటీసులు

జారీచేసిన ఎన్సీఎల్ఏటీ
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ కంపెనీ చట్ట అపిల్లేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్ఏటీ) తాజాగా ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర పిటిషన్పై రుణదాతలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ అంశంపై విచారణను అక్టోబర్ 29, 30న చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొంది.
నేషనల్ కంపెనీ చట్ట ట్రిబ్యునల్(ఎన్సీఎల్టీ)కి చెందిన ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్ సెప్టెంబర్ 1న జారీ చేసిన ఆదేశాలను వ్యతిరేకిస్తూ చంద్ర అపిల్లేట్ ట్రిబ్యునల్కు దరఖాస్తు చేశారు. చంద్ర వ్యక్తిగత దివాలా అంశంపై అంతక్రితం ఆయనకు అనుకూలంగా ఎన్సీఎల్టీ ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే ఇస్తూ, చంద్ర ఆస్తులను ఇతరులకు బదలాయించకుండా ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్ ఆదేశాలివ్వడం తెలిసిందే.
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