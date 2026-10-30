బ్యాంకు కస్టమర్ల డేటా లీక్!

ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ విచారణ
దేశంలోని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వినియోగదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు లీక్ అయినట్లు వచ్చిన వార్తలు బ్యాంకింగ్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. థర్డ్-పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ ‘సేల్స్ఫోర్స్’ ద్వారా తమ కస్టమర్ల సమాచారం లీక్ అయినట్లు వస్తున్న కథనాలపై బ్యాంక్ యాజమాన్యం స్పందిస్తూ, సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఆధార్, పాన్ వివరాలు లీక్?
‘స్కార్లెట్గ్రూప్’ అనే హ్యాకర్ల బృందం ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కు చెందిన కీలకమైన డేటాను హ్యాక్ చేసినట్లు నెట్ వేదికగా ప్రకటించడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. వినియోగదారుల పేరు, ఫోన్ నంబర్లు, ఈమెయిల్ అడ్రస్లతో పాటు ఆధార్, పాన్ కార్డు వివరాలు, కేవైసీ పత్రాలు, సిబిల్ స్కోరు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, వాహన రుణాలకు సంబంధించిన సమాచారం తమ వద్ద ఉందంటూ సదరు హ్యాకింగ్ గ్రూప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రచారం చేసింది.
స్పందించిన బ్యాంక్
ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు తమ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ సంపూర్ణంగా సురక్షితంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. సేల్స్ఫోర్స్ నేతృత్వంలోని సాస్ (SaaS) ప్లాట్ఫామ్లో ప్రధానంగా వాహన రుణాలు పొందిన కొంతమంది పరిమిత కస్టమర్ల సమాచారం ప్రభావితమై ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. తమ ప్రధాన సర్వర్లు లేదా కస్టమర్ల ఖాతాల్లోని డిపాజిట్లు, ఆర్థిక నిధులకు ఎలాంటి ప్రమాదం వాటిల్లలేదన్నారు. తక్షణమే సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులతో కలిసి భద్రతా ఆడిట్, నివారణ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
ఆందోళనలో కస్టమర్లు
ఇటీవలి కాలంలో క్లౌడ్ ఆధారిత ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని హ్యాకర్లు దాడులకు పాల్పడటం బ్యాంకింగ్ రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ డేటా లీక్ వార్తలతో వాహన రుణాలు తీసుకున్న వినియోగదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఫిషింగ్ ఈమెయిళ్లు, సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు అనుమానాస్పద మెసేజ్లు, ఓటీపీలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. క్రమబద్ధమైన విచారణ అనంతరం పూర్తి వివరాలను రెగ్యులేటరీ సంస్థలకు, డిపాజిటర్లకు అందజేస్తామని బ్యాంక్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
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