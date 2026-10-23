కొత్త క్రెడిట్‌ కార్డు.. రివార్డులు, బెనిఫిట్లు ఇవే..

ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU Small Finance Bank), పేటీఎం (Paytm) కలిసి తాజాగా పేటీఎం ఏయూ ఎస్ఎఫ్బీ క్రెడిట్ కార్డును ప్రవేశపెట్టాయి. ఇది నలుగురు సభ్యులున్న కుటుంబం మొత్తానికి ఎయిర్పోర్టుల్లో లాంజ్లకు యాక్సెస్ ఇచ్చే కార్డు అని తెలిపాయి. దేశీయంగా ఈ తరహా రూపే క్రెడిట్ కార్డును ప్రవేశపెట్టడం ఇదే ప్రథమం అని వివరించాయి.
దీనితో పేటీఎం ద్వారా రిటర్న్ ఫ్లయిట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే కుటుంబాలకు ఏటా 12 సార్ల వరకు కాంప్లిమెంటరీ లాంజ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. పేటీఎం ద్వారా నిర్దిష్ట యూపీఐ చెల్లింపులపై 2 శాతం వరకు, ట్రావెల్ బుకింగ్స్, పేటీఎం గోల్డ్ కొనుగోళ్లపై 5 శాతం రివార్డులు లభిస్తాయి. దీనికి జాయినింగ్, వార్షిక ఫీజులు ఉండవు.
ఏడాదికి 12 సార్లు కాంప్లిమెంటరీ లాంజ్ యాక్సెస్
పేటీఎం ద్వారా రిటర్న్ ఫ్లయిట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు ఏడాదికి గరిష్ఠంగా 12 సార్లు కాంప్లిమెంటరీ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది. విమాన ప్రయాణానికి ముందు లాంజ్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడం, అందుబాటులో ఉన్న సదుపాయాలను వినియోగించుకోవడం వంటి ప్రయోజనాలు ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలతో లేదా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తరచూ విమాన ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈ ఫీచర్ ఆకర్షణీయంగా ఉండవచ్చు.
యూపీఐ చెల్లింపులు, ప్రయాణ బుకింగ్స్పై రివార్డులు
ఈ క్రెడిట్ కార్డుతో అర్హత కలిగిన నిర్దిష్ట యూపీఐ చెల్లింపులపై 2 శాతం వరకు రివార్డులు పొందవచ్చు. అలాగే పేటీఎం ద్వారా చేసే ట్రావెల్ బుకింగ్స్, పేటీఎం గోల్డ్ కొనుగోళ్లపై 5 శాతం వరకు రివార్డులు లభిస్తాయి. రోజువారీ డిజిటల్ చెల్లింపులతో పాటు ప్రయాణ ఖర్చులపై కూడా ప్రయోజనాలు పొందాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడవచ్చు.
ఈ కార్డుకు జాయినింగ్ ఫీజు, వార్షిక ఫీజు లేకపోవడం మరో ముఖ్యమైన ఆకర్షణ. కార్డు నిర్వహణ కోసం సాధారణంగా చెల్లించే ఈ ఫీజులు లేకపోవడం వల్ల అదనపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే వినియోగదారులు దీనిని పరిశీలించవచ్చు.