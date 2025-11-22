 సాఫ్ట్‌వేర్‌ స్టార్టప్‌లో వాటా కొన్న మారుతీ | Maruti Suzuki picks up stake in Ravity Software | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సాఫ్ట్‌వేర్‌ స్టార్టప్‌లో వాటా కొన్న మారుతీ

Nov 22 2025 9:22 AM | Updated on Nov 22 2025 10:47 AM

Maruti Suzuki picks up stake in Ravity Software

టెక్నాలజీ ఆధారిత స్టార్టప్‌ రావిటీ సాఫ్ట్‌వేర్‌ సొల్యూషన్స్‌లో కార్ల తయారీ దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ 7.84 శాతం వాటా కొనుగోలు చేసింది. ఇందుకు మారుతీ సుజుకీ ఇన్నోవేషన్‌ ఫండ్‌ ద్వారా రూ. 2 కోట్లు ఇన్వెస్ట్‌ చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. రావిటీ కనెక్టెడ్‌ మొబిలిటీ ఇన్‌సైట్స్‌లో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

ఈ ఫండ్‌ ద్వారా మారుతీ ఇంతక్రితం రెండుసార్లు దాదాపు రూ. 2 కోట్లు చొప్పున ఇన్వెస్ట్‌ చేసింది. 2024 మార్చిలో  ఏఎంఎల్‌గో ల్యాబ్స్‌లో, 2022 జూన్‌లో సోషియోగ్రాఫ్‌ సొల్యూషన్స్‌లోనూ వాటా కొనుగోలు చేసింది. అత్యున్నతస్థాయి ఆవిష్కరణలకు తెరతీస్తున్న స్టార్టప్‌లలో ఇన్నోవేషన్‌ ఫండ్‌ ద్వారా వ్యూహాత్మకంగా ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తున్నట్లు మారుతీ తెలియజేసింది.

కంపెనీ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన స్టార్టప్‌లవైపు దృష్టి పెడుతున్నట్లు తెలియజేసింది. కాగా.. మారుతీ పెట్టుబడుల నేపథ్యంలో ఏఐ, అనలిటిక్స్, మొబిలిటీలో కంపెనీకున్న సామర్థ్యం, నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరచేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు రావిటీ సాఫ్ట్‌వేర్‌ వ్యవస్థాపకుడు వికాస్‌ రుంగ్తా పేర్కొన్నారు.

కాగా మారుతీ సుజుకీ షేరు శుక్రవారం బీఎస్‌ఈలో 1.2 శాతం బలపడి రూ. 15,980 వద్ద ముగిసింది. ఇంట్రాడేలో గరిష్టంగా రూ. 16,150ను తాకింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ బిడ్డగా మెప్పించిన గోదావరి అమ్మాయి (ఫోటోలు)
photo 2

బాలయ్య ‘అఖండ-2 ’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హైటెక్స్ లో 'తెలంగాణ-నార్త్ ఈస్ట్ కనెక్ట్' చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 21-28)

Video

View all
Helpless Farmer Plows His Own Banana Crop in AP 1
Video_icon

AP: అరటి తోటను ట్రాక్టర్‌తో దున్నేస్తున్న రైతు.
Cyclone Senyar Formed in Bay of Bengal Threatens Andhra Pradesh 2
Video_icon

ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి ఏపీలో పలు చోట్ల వర్షాలు
Magazine Story On Congress Party Future 3
Video_icon

Magazine Story : 11 ఏళ్లయ్యింది! రాహులో రాహులా!!
1 2 KG Chicken For One Rupee 4
Video_icon

Garam Garam Varthalu: రూపాయికే చికెన్..

Leopard Enters Rajasthan Ministers House In Jaipur 5
Video_icon

Garam Garam Varthalu: ఎవరైతే నాకేంటి..! మంత్రి గారింట్లో దూరిన పులి
Advertisement
 