ఒక్క రోజులో మారిపోతున్న మనీ రూల్స్‌..

సెప్టెంబర్ నెల ముగియబోతోంది.. అక్టోబర్ నెల ప్రారంభం కాబోతోంది. అక్టోబర్ 1 నుండి అనేక ప్రధాన మార్పులు కూడా అమల్లోకి రానున్నాయి. వీటిలో పెన్షన్ల నుంచి రైల్వే బుకింగ్స్ వరకు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన కొత్త మార్పులు (New rules) ఏంటి, అవి ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయన్నది ఈ కథనంలో చూద్దాం..
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్
అక్టోబర్ 1 నుండి నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) లో పెద్ద మార్పు రానుంది. మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ (ఎంఎస్ఎఫ్) కింద ప్రభుత్వేతర రంగ చందాదారులు ఈక్విటీలలో 100 శాతం వరకు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుమతిస్తారు. అంటే అక్టోబర్ 1 నుండి, ప్రభుత్వేతర ఎన్పీఎస్ చందాదారులు తమ పెన్షన్ మొత్తాన్ని స్టాక్ మార్కెట్-లింక్డ్ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టగలరు. గతంలో ఈక్విటీ పెట్టుబడి పరిమితి 75 శాతంగా ఉండేది.
అదేవిధంగా, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ రంగం మాదిరిగానే ప్రాణ్ (శాశ్వత పదవీ విరమణ ఖాతా సంఖ్య) తెరవడానికి ఈ-ప్రాన్ కిట్ కోసం రూ .18, భౌతిక ప్రాన్ కార్డుకు రూ .40 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇదికాక ఒక్కో ఖాతాకు రూ.100 వార్షిక నిర్వహణ ఛార్జీ కూడా ఉంటుంది. అటల్ పెన్షన్ యోజన (ఏపీవై), ఎన్పీఎస్ లైట్ చందాదారులకు ప్రాన్ ఓపెనింగ్, మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు రూ .15 కాగా, లావాదేవీ రుసుము ఉండదు.
రైల్వే టికెట్ బుకింగ్
అక్టోబర్ 1 నుండి అమలులోకి వచ్చే మరో ప్రధాన మార్పు రైల్వేలకు (Railway Ticket Booking) సంబంధించినది. దీని కింద ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ఉన్నవారు మాత్రమే రిజర్వేషన్ ప్రారంభమైన మొదటి 15 నిమిషాల్లో టికెట్లను బుక్ చేసుకోగలరు. అయితే, కంప్యూటరైజ్డ్ పీఆర్ఎస్ కౌంటర్ల నుండి టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి సమయం లేదా ప్రక్రియలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.
ఇంకా, అధీకృత రైల్వే ఏజెంట్లు రిజర్వేషన్ ప్రారంభమైన మొదటి 10 నిమిషాలూ టిక్కెట్లను బుక్ చేయలేరు. మోసపూరిత లావాదేవీలను నిరోధించడానికి, ప్రయోజనాలు సరైన వినియోగదారులకు చేరేలా చూసే ఉద్దేశంతో ఈ మార్పులను రైల్వే శాఖ అమలు చేస్తోంది.
వంట గ్యాస్ ధరలు
అక్టోబర్ 1న ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల్లోనూ (LPG Price) మార్పు రానుంది. ప్రతినెలా 1వ తేదీన చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు 19 కిలోల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలను సవరిస్తుంటాయి. దీంతోపాటు ఏటీఎఫ్, సీఎన్జీ, పీఎన్జీ ధరలు కూడా మారవచ్చు.
యూపీఐ లావాదేవీలు
యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI)లో ప్రధాన మార్పులు అక్టోబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఎన్పీసీఐ అమలు చేస్తున్న ఈ కొత్త మార్పులు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం యూజర్లపై ప్రభావం చూపుతాయి. అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే యూపీఐ ఫీచర్లలో ఒకటైన పీర్-టు-పీర్ (పి2పి) లావాదేవీలను ఎన్పీసీఐ తొలగించవచ్చు. వినియోగదారుల భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి, ఆర్థిక మోసాన్ని నివారించడానికి, జూలై 29 నాటి సర్క్యులర్ ప్రకారం, అక్టోబర్ 1 నుండి యూపీఐ యాప్ల నుండి ఈ ఫీచర్ తొలగించనున్నాయి.