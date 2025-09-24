 క్లాసులకు వెళ్తున్న ఇషా అంబానీ.. టీచర్‌ ఏమన్నారంటే.. | Isha Ambani Attends Weekly Classes With Twins Teacher Praises Her For Being Involved, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్లాసులకు వెళ్తున్న ఇషా అంబానీ.. టీచర్‌ ఏమన్నారంటే..

Sep 24 2025 3:34 PM | Updated on Sep 24 2025 4:15 PM

Isha Ambani attends weekly classes with twins teacher praises her for being involved

రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ (Reliance Industries) అధినేత, భారత అపర సంపన్నుడు ముకేశ్‌ అంబానీ ( Mukesh Ambani), నీతా అంబానీల (Nita Ambani) ముద్దుల తనయ ఇషా అంబానీ. వీరి నుంచే వ్యాపార పటిమను అలవరచుకున్న ఈమె రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ గ్రూప్‌లోని పలు అనుబంధ విభాగాలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయిన ఆమె చాలా కాలంగా వీక్లీ క్లాసులకు వెళ్తున్నారు.

ఇషా అంబానీ క్లాసులకు వెళ్తున్నది తన కోసం కాదు.. తన ఇద్దరు కవల పిల్లలు కృష్ణ, ఆదియా శక్తి కోసం. పిల్లల మెదడు సంపూర్ణ ఎదుగుదల ‍కోసం వారిని ప్రత్యేక తరగతులకు పంపుతున్నారు. పిల్లలతో తానూ ఓపిగ్గా ఆ తరగతులకు హాజరుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని క్లాసులు నిర్వహించే టాకిల్‌ రైట్‌ అనే సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు వెల్లడించారు.

ईशा अंबानी ने मनाया ट्विंस का दूसरा जन्मदिन, बच्चों संग नाना मुकेश अंबानी ने काटा केक - Ambani family celebrates isha ambani and anand piramal twins aadiya krishna 2nd birthday tmovp

టికిల్ రైట్ ఫౌండర్‌ మునీరా సాహెబ్ దత్తానీ మాట్లాడుతూ ఇషా అంబానీ (Isha Ambani).. తన కవలలు ఆరు నెలల వయస్సు నుండి తమ తరగతులకు హాజరవుతున్నారని వెల్లడించారు. పిల్లల కోసం సమయాన్ని కేటాయించి ఇషా చూపుతున్న చొరవను ఆమె ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా తరగతుల గురించి ఆమె అనుభవాన్ని ఇషా అంబానీ వివరించారు. తనతోపాటు పిల్లలు ఆదియా, కృష్ణ క్లాస్‌లను ఆస్వాదిస్తారని చెప్పారు.

ఇదీ చదవండి: జియో పేమెంట్స్ బ్యాంక్ వినూత్న అకౌంట్‌

ప్రస్తుతం రిలయన్స్ రిటైల్‌ వ్యాపారాలకు, ఫౌండేషన్‌కు డైరెక్టర్‌గా ఉన్న ఇషా అంబానీ, 2018 డిసెంబరులో ఆనంద్ పిరమల్‌ను వివాహమాడారు. ఈ జంట 2022 నవంబర్ 19న కవలలకు జన్మనిచ్చారు. వీరికి ఆదియా శక్తి, కృష్ణ అని పేర్లు పెట్టారు. వీరికి ఐవీఎఫ్ ద్వారా ఈ పిల్లలు కలిగారు. ఈ విషయాన్ని ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఇషా అంబానీ చెబుతుంటారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దుబాయ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ ఫ్యామిలీ.. ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన కోమల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌

Video

View all
Shreyas Iyer Announces Test Retirement 1
Video_icon

అయ్యర్ రిటైర్మెంట్ ఝలక్?
Congress Leader Kancharla Chandrasekhar Reddy Speaks Out on KBR Park Flyover Controversy 2
Video_icon

ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాలపై కాంగ్రెస్ నేత కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అభ్యంతరం
Ys Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists 3
Video_icon

రెడ్ బుక్ కు ధీటుగా డిజిటల్ బుక్ ఒక్కొక్కరికి ఇక సినిమానే
RK Roja Clarity On YS Jagan Key Meeting to YSRCP Leaders 4
Video_icon

YSRCP కార్యకర్తలను బాధపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడున్నా సరే: RK Roja
Ys Jagan FIRES on Chandrababu Govt Over Privatization of Medical Colleges 5
Video_icon

YSRCP పాలనలో ఇలాంటి పరిస్థితులు లేవు: వైఎస్ జగన్
Advertisement
 